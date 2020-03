Nový MacBook Air (2020) dorazí zřejmě již příští týden

Představení letošní generace MacBooku Air je za dveřmi. Vyplývá to alespoň z tvrzení zdroje portálu MacRumors, který v minulém roce předpověděl mimo jiné i příchod nových iPadů Air a mini či iMaců a to skutečně přesně. Prozradil totiž tehdy dokonce i to, že Apple novinky představí v několika po sobě jdoucích dnech skrze tiskové zprávy, což je skutečně stalo.

Zdroj bohužel nespecifikoval den, ve kterém by mělo k představení dojít. Nicméně vzhledem k tomu, že Apple nejradši své novinky představuje v úterky, středy či čtvrtky, je poměrně pravděpodobné, že se Airu (2020) dočkáme v některém z těchto dnů. Představení proběhne takřka 100% skrze tiskovou zprávu, které Apple zveřejňuje zpravidla mezi 13. a 18. hodinou.

Co vše by mohl MacBook Air přinést nového oproti loňské generaci je v tuto chvíli nejasné. Spekuluje se však například o nasazení Magic Keyboard, kterou se v současnosti chlubí jen 16” MacBooky Pro. Očekávat se dále dá výkonnější procesor, novější RAM paměť a možná i navýšení maximálního úložiště. Naopak vzhled či rozlišení displeje zůstane velmi pravděpodobně beze změny. Totéž platí i o ceně, kterou minoritní upgrady velmi pravděpodobně nezvýší.

Posledního upgradu se MacBook Air nové generace dočkal v létě loňského roku. Tehdy mu Apple do vínku nadělil jen podporu True Tone, což se snažil vykompenzovat snížením jeho ceny. I přesto se však dočkal ze strany svých uživatelů nepříjemné kritiky, jelikož u nové generace tohoto stroje očekávali nasazení výkonnějších procesorů. Nezbývá tedy než doufat, že se u modelu pro letošní rok naplní prognózy týkající se klávesnic a procesorů, čímž své uživatele Apple plně uspokojí.