Kuo: První Macy s procesory z dílny Applu dorazí možná už na konci roku

Apple vsází již dlouhé roky ve svých Macích na procesory z dílny Intelu. Již zhruba dva roky se však objevují spekulace o tom, že s tímto výrobcem není tak úplně spokojen a v budoucnu by se s ním rád rozloučil. Na tom by zřejmě nebylo, kdyby ovšem Apple nechtěl přejít nikoliv na procesory konkurence, ale na procesory z vlastní dílny. A co je ještě zajímavější – první jablečné procesory pro Macy jsou již zřejmě téměř hotovy a do jejich nasazení zbývají poslední měsíce.

Podle zdrojů analytika Ming-Chi Kua je Apple se svými dodavateli předběžně dohodnut na tom, že první Macy s vlastními procesory vyjedou z jejich fabrik buď ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku, nebo v prvním čtvrtletí roku příštího. Záviset bude zřejmě jak na dokončení vývoje stroje, tak i na pandemii koronaviru, která doléhá na svět čím dál více a která se zatím bohužel nedaří dostat pod kontrolu.

Zdroje Kua bohužel neprozradily, jaký konkrétní Mac by se měl procesoru z dílny Applu jako první dočkat. Obecně se však očekává, že se bude jednat spíš o méně výkonný stroj typu MacBook Air, na kterém si Apple bude moci své technologie dokonale otestovat. Pokud se ukáže, že s procesory nejsou žádné výraznější problémy, bude je moci Apple začít výrazněji zdokonalovat a nasazovat i do strojů daleko výkonnějších. V úvahu tak připadají třeba MacBooky Pro a potažmo i Pro verze Maců a iMaců. Na podobné teorie je nicméně zatím příliš brzy.