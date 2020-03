Apple brzy představí nové iMacy a Macy mini

Produktové portfolio Applu zažije v průběhu letošního roku malé zemětřesení. Zdá se totiž, že kalifornský gigant hodná letos aktualizovat naprostou většinu produktů, které v současnosti nabízí. V minulých měsících jsme se dočkali potvrzení aktulizace iPhonů, iPadů, MacBooků, iPodů touch či Apple TV. Dnes v noci pak velmi přesný leaker CoinX prozradil, že jsou ve hře i iMacy a Macy mini.

iMac/Mac mini 🔜 — CoinX (@coiiiiiiiin) March 4, 2020

Poslední verze iMaců vydal Apple zhruba před rokem. Oproti předešlé verzi však žádné obří novinky nepřinesla, jelikož nabídla “jen” nové procesory a možnosti grafických karet. Pro jablíčkáře, kteří čekali na redesign či podobné větší upgrady byl tedy tento model spíše zklamáním. Co se pak týče Macu mini, jeho poslední verze dorazila už před zhruba rokem a půl – konkrétně v říjnu 2018 po boku iPadů Pro 3. generace či MacBooku Air Retina. Aktualizace jeho hardwarové výbavy je tak potřebná ještě více než v případě iMaců.

Vylepšení jsou zatím nejasná

Co přesně by nové verze jablečných počítačů měly přinést není v tuto chvíli jasné. Leaker totiž prozradil jen to, že jsou v přípravě a představí se již velmi brzy. Podle úniků z minulých měsíců se však v případě iMaců očekává poměrně radikální změna designu vycházející konkrétně z výrazného zúžení rámečků kolem displeje. Ty si totiž drží víceméně stejné rozměry od odhalení nynějšího vzhledu, který je na světě již řadu let. Je tedy jasné, že vedle MacBooků, ale i konkurenčních počítačů můžou působit spíš vtipně, nežli dobře.

U Macu mini se žádné velké designové změny očekávat nedají. Prim totiž hraje u tohoto stroje především jeho kompaktnost, kterou se Apple zajisté rozhodne zachovat. Největší designová změna by tak mohla ve výsledku být jeho přebarvení do nové barevné varianty. V současnosti jej Apple nabízí v odstínu Space Gray, nicméně v minulosti jsme byli zvyklí na klasickou stříbrnou. Je tedy otázkou, pro jakou barvu se rozhodne tentokrát, či zda náhodou nezvolí obě a uživatelé si budou moci vybrat dle svých preferencí.