iOS 14 nabídne novou možnost zobrazení aplikací na domovské obrazovce

Přestože se naprostá většina úniků z uplynulých týdnů shodovala v tom, že od iOS 14 nemáme nic velkého očekávat, zdá se, že realita bude nakonec zcela opačná. Z části kódu tohoto systému, který se podařil získat 9to5mac, totiž vyplývá kromě spousty jiných věci (o kterých si můžete přečíst zde) například i to, že nový iOS 14 nabídne zbrusu novou možnost zobrazení aplikací na domovské obrazovce.

V současné době toho moc se zobrazením aplikací na Home Screenu dělat nemůžeme. iPhone totiž umožňuje jen jejich zobrazení jakožto ikony aplikací umístěné na předpřipravených pozicích, jakožto widgety a potažmo jakožto vyhledávané aplikace přes Spotlight, u kterého se zobrazují i návrhy Siri. Do iOS 14 by však měla dorazit i zbrusu nová možnost zobrazení ve formě jakéhosi seznamu všech aplikací nainstalovaných na iPhonu. Ten bude navíc možné procházet různými filtry pro snadnější vyhledávání aplikací, potažmo obsahu v nich. Nastavit půjde dle kódu třeba zobrazení všech aplikací s nepřečtenými oznámeními či zobrazení vámi nejpoužívanějších aplikací, které tak budete mít díky tomu hned při ruce.

Se seznamem aplikací bude pracovat i Siri přes své Návrhy, které jsou dostupné na iPhonech již poměrně dlouho. Díky tomu vám tak bude u aplikací nabízet různé úkony, které byste mohli v danou chvíli potřebovat. Jednat se tak bude de facto o rozšíření nynějších Návrhů Siri, které fungují alespoň dle našeho dlouhodobého testování poměrně dobře a rozhodně se jej proto vyplatí využívat – tím spíš, kdy se s iOS 14 dočkají vylepšení. Podle 9to5mac by měla být Siri natolik chytrá, že by vám například na základě vaší polohy mohla nabídnout spuštění Hudby a potažmo vašeho oblíbeného playlistu pro dané místo, potažmo spuštění navigační aplikace při nastoupení do auta.

Veškeré změny jsou navrženy tak, aby uživatelům co nejvíce usnadnily práci s iOS a potažmo iPhonem jako takovým. Přirovnat se dají s trochou fantazie částečně k seznamu aplikací, který lze zobrazit na Apple Watch. Verze v iOS však bude oproti watchOS mnohonásobně chytřejší a tedy i využitelnější, což je rozhodně skvělá zpráva. Na oficiální odhalení této novinky si budeme muset nicméně počkat až do června, kdy by měl Apple iOS 14 odhalit.