Nálož novinek chystaného watchOS 7 s předstihem odhalena

Nové verze svých operačních systémů by měl sice Apple představit až v červnu, už nyní o nich však víme spoustu detailů. O ty se zasloužili zejména zpravodajci a vývojáři z portálu 9to5mac, kterým se do rukou dostala část kódu chystaného iOS 14. Ta totiž obsahuje řadu zajímavých detailů o operačních systémech a produktech Applu chystaných pro následující měsíce. Co prozrazuje kód o watchOS 7?

Přestože lze na Apple Watch využívat jen ciferníky z dílny Applu, díky rozsáhlým možnostem úprav tato věc jejich uživatelům přespříliš nevadí. Právě úpravami totiž vznikají de facto unikátní ciferníky ušité na míru daným uživatelům. A právě ty bude možné od watchOS 7 sdílet s okolím, které si bude díky tomu moci užít konfigurace dle vašeho gusta.

V novém watchOS se jako již tradičně objeví i nové ciferníky. Tím nejzajímavějším bude zřejmě ciferník s názvem Infograph Pro, který by měl vycházet z nynějšího Infographu a nabízet kromě něj třeba i tachymetr pro zobrazování rychlosti uživatele na základě doby jeho pohybu. Zajímavým vylepšením projdou i ciferníky tvořené z fotografií, u kterých bude nově možné nastavit jejich čerpání ze sdílených alb fotek. Díky tomu bude s trochou nadsázky možné na cizí hodinky propašovat své snímky a vytvořit z nich ciferníky jen pomocí sdílení fotky do daného alba.

Ve watchOS 7 myslí Apple dle kódu iOS 14 i na rodiče. Dorazí v něm totiž řada zajímavých funkcí pro správu Apple Watch dítěte propojených s iPhonem rodiče. Ten bude nově moci například i nastavit aplikace a komplikace, které budou na hodinkách funkční po dobu vyučování. Jednat se tedy bude o obdobu funkce Čas u obrazovky z iPhonů, iPadů a Maců, která je pro rodiče jako stvořená.

Další novinkou je dlouho očekávaný režim pro analýzu kvality spánku. Ten bude zřejmě dostupný jen na nejnovějších Apple Watch Series 6 chystaných na podzim s tím, že bude fungovat v některých ohledech podobně jako Aktivita. Uživatelé si totiž budou moci u spánkové analýzy nastavit vlastní spánkové cíle, za které budou hodinkami různě odměňováni. Jejich plněním se navíc zlepší kvalita jejich spánku. Aktivace režimu se bude zřejmě provádět přes ovládací centrum, do kterého přibude přepínač. Krom něj se v něm má nově objevit i přepínač pro aktivaci měření okolního hluku.

Novinek tedy nový watchOS 7 přinese skutečně požehnaně. Je však otázkou, kolik z nich se nakonec podívá i na starší modely Apple Watch. V posledních letech se totiž stalo jakousi tradicí, že naprostá většina nových funkcí operačních systémů se váže jen na nejnovější hardwarové produkty. Ani v tomto případě bychom se tedy nedivili, kdyby většinu watchOS 7 funkcí zvládly jen Apple Watch Series 6.