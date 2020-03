Uniklý kód iOS 14 odhalil design chystaných náhlavních sluchátek Applu

Příchod náhlavních sluchátek z dílny Applu klepe na dveře. Vyplývá to alespoň z ikon, které se podařily vývojářům spolupracujícím s portálem 9to5mac vydolovat z kódu iOS 14, jenž se dostal právě tomuto portálu do rukou. Díky němu jsme se ráno dozvěděli například i o chystaném měření hladiny kyslíku v krvi novou generací Apple Watch Series 6. Co tedy kódy iOS 14 prozrazují o sluchátkách?

Mnoho toho bohužel není. Kód totiž obsahuje jen dvě ikony, které systém využívá například ve widgetu pro zobrazení stavu baterie zařízení. Jedná se tedy o poměrně malé ikony odrážející víceméně jen základní rysy daného produktu, který je díky tomu snadno zapamatovatelný a zároveň graficky dobře vypadající i v malém rozměru. V případě sluchátek lze z ikon v iOS 14 vyčíst alespoň to, že se bude jednat o klasická over-ear sluchátka s výrazným polstrováním jak na mušlích, tak i na oblouku je spojujícím. Z ikon lze rovněž usuzovat, že se sluchátek dočkáme minimálně ve dvou barvách – konkrétně bílé a černé či vesmírně šedé. Jako poměrně pravděpodobné se zdá při pohledu na spoj mezi mušlí a mostem i jejich snadné skládání pro pohodlný transport, byť se stoprocentní jistotou tuto skutečnost zatím říci nelze.

Kód iOS 14 bohužel (zatím) neprozradil žádné detaily o funkcích sluchátek. Obecně se však očekává, že přeberou většinu z nich od již prodávaných modelů. Těšit se tak pravděpodobně můžeme minimálně na aktivní potlačení okolního hluku a režim propustnosti, dále pak na aktivaci Siri pomocí hlasového pokynu Hey Siri či bleskové párování s Apple produkty. Další velmi pravděpodobnou funkcí je automatické pozastavování a spouštění hudby po nasazení či sejmutí sluchátek z hlavy a ovládání pomocí poklepů či dotyků jednotlivých mušlí. Obecně se očekává, že sluchátka budou cílit na vysoce náročné uživatele, kvůli čemuž u nich Apple dotáhne k naprosté dokonalosti i jejich podání zvuku. Jakékoliv detaily o něm jsou sice zatím nejasné, nicméně vzhledem k tomu, že i u HomePodu dokázal Apple se zvukem opravdu velké věci se obecně očekává, že pro něj zvuk náhlavních sluchátek nebude žádný velký problém.

Fotogalerie nahlavni sluchatka 15 nahlavni sluchatka 13 nahlavni sluchatka 12 nahlavni sluchatka 11 +11 Fotek nahlavni sluchatka 10 nahlavni sluchatka 9 nahlavni sluchatka 8 nahlavni sluchatka 7 nahlavni sluchatka 6 nahlavni sluchatka 5 nahlavni sluchatka 4 nahlavni sluchatka 3 nahlavni sluchatka 2 nahlavni sluchatka 1 Vstoupit do galerie

Kdy přesně Apple nová sluchátka představí je v tuto chvíli ve hvězdách. Zdroje totiž doposud prozradily maximálně to, že se jich svět dočká v průběhu roku 2020. Nicméně vzhledem k tomu, že jim Apple přizpůsobuje iOS 14 a iOS 13 zatím žádné zmínky o nich nenabídl, je poměrně pravděpodobné, že bychom se jich mohli dočkat v průběhu letošního podzimu spolu s novými iPhony.