Applu unikla jedna z největších novinek Apple Watch Series 6

Budoucí generace Apple Watch se zřejmě dočká opravdu zajímavého vylepšení. V kódech chystaného operačního systému iOS 14, které získali exkluzivně redaktoři 9to5mac k prozkoumání, se totiž nachází zmínky o novém měření hladiny kyslíku v krvi, které budou zajišťovat právě Apple Watch.

Kódy toho o novince zatím příliš mnoho neprozrazují. Lze z nich totiž vyčíst de facto jen to, že. na měření hladiny kyslíku v krvi Apple pracuje a její výsledky hodlá uživatelům nabízet podobnou formou jako nyní ostatní naměřené hodnoty – tedy srdeční tep a EKG. Poměrně zajímavé je, že pokud hodinky detekují v krvi nízkou hladinu kyslíku, uživatele na ní upozorní skrze notifikaci stejně jako nyní v případě nepravidelné srdeční frekvence, potažmo podezření na fibrilaci síní. Nízká hladina kyslíku v krvi totiž může vést až ke zhoršené funkčnosti srdce či mozku, potažmo tyto problémy s předstihem předpovědět.

Kód iOS 14 sice přímo nezmiňuje, že tuto funkci nabídnou přímo Apple Watch Series 6, avšak vzhledem k “novinkové politice” Applu je tato varianta velmi pravděpodobná. Někteří uživatelé sice spekulují nad tím, že by mohlo být měření hladiny kyslíku v krvi i součástí watchOS 7 a dostat by se tudíž mohlo i na starší modely, nicméně toto řešení by nepomohlo nejnovější generaci Watch v prodejích, k čemuž se Apple jistojistě neodhodlá. Pokud si tedy budete chtít změřit úroveň kyslíku v krvi přes Apple Watch, velmi pravděpodobně vám nezbude nic jiného než na podzim koupit jejich nejnovější generaci.

Vylepšené EKG

Kromě měření hladiny kyslíku v krvi se chystá Apple poměrně zásadně vylepšit i funkci EKG. Ta je totiž u současných generací jen do určité tepové frekvence, přičemž po jejím překročení nejsou hodinky schopny zanalyzovat funkčnost srdce zcela ideálně. Apple proto již pracuje na vylepšení, díky kterému si EKG poradí s vaším srdcem za jakékoliv tepové frekvence a výsledky z něj budou zpravidla velmi přesné.

Je otázkou, zda takto vylepšené EKG vnukne Apple též jen nejnovějším Apple Watch Series 6, či zda jej v rámci softwarové aktualizace přinese i na starší Series 4 a Series 5. V tomto případě se nicméně přikláníme spíš k variantě číslo 2, jelikož celé vylepšení bude dle všeho prakticky jen o softwarové stránce věci a tudíž by jej neměl být problém naučit i starší modely.