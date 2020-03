iPhony ztrácí na hodnotě dvakrát pomaleji než telefony s Androidem

Není žádným tajemstvím, že iPhony si svou hodnotu drží lépe než telefony s Androidem. V posledních letech sice Jablíčkáři čím dál častěji nadávají na to, že novým iPhonům klesá hodnota daleko rychleji než tomu bylo dříve, avšak jak se z nového průzkumu zdá, i přesto pořád suverénně drtí konkurenci s Androidem.

Fotogalerie iPhone 11 Pro Max zlata zada detailne iPhone 11 Pro Max zepredu iPhone 11 Pro Max zada z druhe strany iPhone 11 Pro Max pravy bok +8 Fotek iPhone 11 Pro Max lightning iPhone 11 Pro Max levy bok iPhone 11 Pro Max detail zada iPhone 11 Pro Max detail rohu iPhone 11 Pro Max detail na vyrez iPhone 11 Pro Max detail na spodek iPhone 11 Pro Max detail fotoaparat Vstoupit do galerie

Vlastnit telefon s nakousnutým jablkem má nespočet příjemných výhod. Kromě samotné výdrže smartphonu, jenž funguje bez problému i několik let, je totiž také možné telefon při upgradu na novější model prodat za poměrně vysokou částku. Za rok totiž iPhone ztratí na hodnotě, alespoň podle průzkumu společnosti BankMyCell zabývající se prodejem použitých smartphonů, pouze 23,45 % a za dva roky 45,4 6%. Pokud se tedy rozhodnete po roce přesedlat na nejnovější generaci, zdaleka nepřijdete o tolik peněz jako v případě konkurenčního Androidu. Tam totiž hodnota zařízení klesá po prvním roce o 48,65 % a po dvou letech o 79,66 %, tedy takřka dvakrát tolik co iPhone. To je dost markantní rozdíl, který běžný uživatel rozhodně pocítí.

Názorným příkladem může být iPhone XR, který během svého vydání v roce 2018 stál 749 dolarů a během loňského roku ztratil na hodnotě pouze 102 dolarů. Vlajková loď Samsungu z loňského března, Galaxy S10, se prodávala také za 749 dolarů a na konci roku 2019 cena poklesla o 278 dolarů. Nutno však dodat, že jihokorejská společnost je na tom v tomto ohledu ještě dobře a smartphony ze stáje Motoroly, LG a Googlu se většinou dočkají ještě strmějšímu propadu. Rozhodně se ale jedná o zajímavé výsledky, které jen dokazují, že vlastnit iPhone má zkrátka něco do sebe a z hlediska dlouhodobého horizontu to jen ulehčí vaší peněžence.