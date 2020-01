Jak se starat o iPhone, aby vám vydržel stále jako nový

iPhone rozhodně není zrovna levná hračka a málo koho potěší, když se mu poškrábe nebo jinak zničí. Pokud však budete dodržovat čtyři základní kroky, vyvarujete se poškození telefonu a ten tak nejen že bude vypadat stále jako nový, ale navíc jej mnohem snadněji prodáte a vyhnete se zklamání u případné reklamace. Pojďme se podívat na pár tipů, díky kterým bude váš iPhone stále jako nový.

Pár zásad při nošení v kapse

Pokud iPhone dáte do kapsy, je důležité se vyvarovat tomu, aby v kapse bylo ještě něco dalšího. Je jedno, zda to bude klíč o auta, mince nebo cokoli jiného. Vždy totiž hrozí riziko poškrábání displeje nebo dalších částí telefonu. Právě kapsa je místem, kde se váš iPhone může snadno poškrábat. Vyvarujte se proto nošení telefonu v kapse společně s čímkoli jiným, samozřejmě až na měkké věci jako je kapesník a podobně. Do kapsy jej dávejte vždy displejem k tělu. Pokud byste náhodou spadli nebo by do vás někdo narazil, telefon to odnese jen svou zadní částí, která se sice může také poškodit, ale rozhodně vás to nebude mrzet tolik, jako prasklý displej.

Ochranné sklo a kvalitní obal

Kvalitní obal by měl splňovat hned několik zásad. Měl by jednak chránit co největší část telefonu, ideálně ze všech stran, pouze s výřezy na konektor, tlačítka a reproduktory. Samozřejmě nejlepší pro ochranu telefonu jsou takzvané fólio obaly, které chrání také displej. Na druhou stranu však rozumím tomu, že se nejedná zrovna o nejpohodlnější řešení obalu, a tak když už volíte obal bez ochrany displeje, vždy dbejte na to, aby jeho vrchní část přečnívala přes displej a mohli jste tak telefon bez obav pokládat na stůl displejem dolů. Velmi kvalitní obaly, co se ochrany telefonu týká nabízí například společnost UAG, která má dokonce verzi s ocelovým plátem v zadní straně obalu.

Stejně důležité jako chránit tělo telefonu je chránit také jeho displej. Volte sklo, které dokáže ochránit displej od okraje k okraji a nebojte se do něj investovat vyšší stovky korun. Skla, která dokonale nepřilnou po celém povrchu displeje totiž nedokáží v případě pádu telefonu ochránit displej tak dokonale jako skla, která rozprostřou sílu nárazu do celé přední části. V případě výběru skla je nejlepší možností podívat se na recenze nebo se zeptat kamarádů, se kterým sklem jsou skutečně spokojeni a telefon jim již ochránilo.

Telefon pravidelně čistěte

Telefon je věc, na kterou saháte několikrát za den, a ne vždy máte zrovna čisté ruce. Je proto důležité telefon pravidelně čistit, protože i nečistoty, které jsou na něm mohou při dalším používání telefon poškrábat. K čištění používejte vždy pouze produkty určené pro tuto činnost a jemný hadřík. Podrobný návod o tom, jak správně čistit iPhone se dozvíte přímo zde. Stejně důležité jako správné čištění je pak také pravidelné čištění, a to včetně mikrofonu a reproduktorů. Při čištění buďte vždy opatrní, udělejte si na něj čas a věnujte mu pozornost.

Nabíjení a péče o baterii

Pokud se rozhodnete nechat si telefon déle než rok-dva, pak je nutné se starat co nejlépe také o jeho baterii. Samozřejmě máte možnost na baterii takzvaně kašlat a prostě ji po dvou letech vyměnit za novou, a to ať už v rámci záruky, pokud její kapacita klesne víc než Apple garantuje a nebo si zaplatíte za výměnu v autorizovaném servisu Applu. Pokud však chcete, aby baterie vydržela v co nejlepší kondici po co nejdelší dobu, je nutné dbát nejen na její správné nabíjení, ale také na to, jak se o celý telefon staráte. Baterii nejvíc škodí prudké přechody z tepla do zimy, obzvláště pokud venku skutečně mrzne. V tom případě noste telefon pod co nejvíce vrstvami oblečení a místo do vnější kapsy od bundy si jej raději dejte do té vnitřní a tak podobně. Snažte se zkrátka telefon mít co nejvíce v teple, pokud venku mrzne a pokud je venku naopak horko, udržujte jej v rámci možností v chladu.

Co se nabíjení týká, dozvíte se rady jak telefon nabíjet co nejlépe v samostatném článku přímo zde. V zásadě však platí, že je důležité telefon nabíjet co nejpomaleji, ideálně originálním adaptérem, za ideálních tepelných podmínek. Vyvarujte se používání bezdrátových nebo rychlo nabíječek. Pokud telefon nepoužíváte a chcete si jej nechat například jen do sbírky, pak je rozhodně dobré jej alespoň jednou za měsíc nechat nabít.

Při dodržení všech výše uvedených zásad by měl váš telefon zůstat v co nejlepší kondici i po měsících nebo letech používání a následující prodej bude snadnější. Důležité je také pamatovat na fakt, že po dobu dvou let, kdy vám platí záruka je posuzován také stav telefonu a pokud máte prasklé ať už přední nebo zadní sklo, nemusí vám být reklamace uznána. To stejné platí při výrazném mechanickém poškození. Je pak zcela jedno, že vám telefon spadl před půl rokem na zem a teprve po půl roce se projevil nějaký problém, který chcete reklamovat. Servis se vždy může v takovém případě odvolat na problémy způsobené mechanickým poškozením. Je tedy dobré mít telefon skutečně v co nejlepším stavu a vyvarovat se zbytečnému poškození