Kompletní přehled: Vše, co by měl Apple představit v průběhu tohoto měsíce

Březen je tu a s ním i naděje mnoha jablíčkářů na představení nových produktů z dílny Applu. Právě v březnu totiž kalifornský gigant světu ukazuje první várku svých novinek určených pro daný rok a to jak skrze tiskové zprávy, tak na klasické Keynote. Ta sice pro letošní rok zatím potvrzena nebyla, rozeslání pozvánek na ní se však očekává v řádu několika dní či týdnů. Pokud se vám však na oficiální představení novinek čekat nechce a rádi byste měli v tom, co by mohly nejbližší týdny přinést, pojďte si společně s námi projít, jaké hardwarové produkty v průběhu letošního března očekáváme.

iPhone 9 (iPhone SE 2)

Fotogalerie iphone se 2 bok iphone se 2 cerny zespoda iphone se 2 cerny zezhora iphone se 2 druhy spodni roh +9 Fotek iphone se 2 lightning iphone se 2 pravy bok iphone se 2 roh a fotak iphone se 2 roh iphone se 2 spodni roh iphone se 2 zada a fotak iphone se 2 zada zespodu iprohe se 2 cerny levy bok Vstoupit do galerie

O příchodu nové generace levného iPhonu se hovoří již řadu let. Letos to však vypadá, že se jí konečně opravdu dočkáme. Žádnou revoluci od tohoto modelu nečekejte. Po designové stránce by měl vycházet z iPhonu 8, od kterého by se měl odlišit jen matnými zády po vzoru iPhonů 11 Pro, a po hardwarové stránce nabídne „jen“ půl roku známý procesor Apple A13 Bionic spolu se 3 GB RAM paměti. Díky své ceně, která se v Česku odhaduje na zhruba 12 až 13 tisíc korun s daní, by se však měl stát z iPhonu 9 prodejní hit. Vždyť z hlediska výkonu by strčil do kapsy i iPhone XR či XS, které se stále prodávají za ceny pohybující se lehce pod hranicí 20 tisíc korun. „Devítka“ by zkrátka byla parádní kauf pro každého, kdo neprahne po Face ID ani bezrámečkovém designu, ale bohatě si vystačí s léty prověřenou klasikou nabízející brutální výkon.

iPady Pro

Fotogalerie ipad pro 2020 22 ipad pro 2020 21 ipad pro 2020 20 ipad pro 2020 19 +19 Fotek ipad pro 2020 18 ipad pro 2020 17 ipad pro 2020 15 ipad pro 2020 16 ipad pro 2020 14 ipad pro 2020 13 ipad pro 2020 12 ipad pro 2020 11 ipad pro 2020 9 ipad pro 2020 10 ipad pro 2020 8 ipad pro 2020 7 ipad pro 2020 6 ipad pro 2020 5 ipad pro 2020 3 ipad pro 2020 2 ipad pro 2020 4 ipad pro 2020 1 Vstoupit do galerie

iPady Pro 3. generace tu jsou s námi už zhruba rok a půl. Není proto divu, že se Apple chystá na jejich upgrade, který by měl proběhnout podle naprosté většině spekulací právě tento měsíc. Ani v tomto případě neočekávejte žádné razantní designové změny. Nové iPady Pro si totiž zachovají zřejmě stejnou tloušťku rámečků, stejně řešené tělo a zřejmě i stejné velikosti. Největší viditelnou změnou bude přerod jednoobjektivového fotoaparátu na trojobjektivový, který by měl nabízet stejné vlastnosti jako ten, který Apple využívá u iPhonů 11 Pro a 11 Pro Max. Zadní fotoaparátový modul by měl dále doplňovat speciální ToF senzor, který bude umožňovat 3D mapování prostoru před sebou a takto získaná data následně promítat do rozšířené reality – respektive její kvality. Předměty v ní by měly být díky novému ToF senzoru vkládány daleko realističtěji než nyní. Navýšení výkonu díky výkonnějším procesorům, navýšení RAM paměti a možné nové varianty úložiště už jsou pak víceméně samozřejmostí.

13” MacBook Pro a Air

Ačkoliv se jak 13″ MacBooky Pro, tak MacBooky Air dočkaly oživení v létě loňského roku, jednalo se o tak zanedbatelný upgrade, že snad ani nestojí za řeč. To vylepšení, které Apple chystá pro své menší laptopy na březen, už za malý rozhodně označit nelze. Oba stroje by totiž měly dostat novou Magic Keyboard, kterou se v současnosti chlubí jen 16″ MacBooky Pro. Pochybovat nelze ani o nasazení nových generací procesorů a RAM pamětí, potažmo navýšení úložišť. V uplynulých týdnech se sice spekulovalo i nad tím, zda se Apple nerozhodne zúžit po vzoru 16″ MacBooku Pro u svých menších laptopů i rámečky kolem displejů, avšak tento upgrade se zdá v současnosti jako poměrně nepravděpodobný, jelikož by se jednalo o skutečně velký zásah, jenž by Apple stál mnoho úsilí i peněz. Za pár let se však vyloučit nedá.

Jarní kolekce řemínků k Apple Watch a krytů k iPhonům

Za poslední roky se stalo jakousi tradicí, že na jaře a na podzim Apple světu představuje jarní a podzimní kolekce svého příslušenství pro iPhony, Apple Watch a potažmo Macy. Jedná se nejčastěji o nové barevné varianty řemínků, krytů či pouzder, které mají reflektovat jednak trendy doby, ale také barvy spojené právě s nadcházejícími ročními obdobími. V následujících týdnech se dá proto očekávat, že Apple Story a Online Story Applu zaplatí nálož zbrusu nových barevných variant příslušenství, které v něm budou dostupné zhruba rok. Poté je Apple nahradí další kolekcí a tu starou doprodá skrze své distributory.

Apple TV

Fotogalerie Apple TV ovladac nahled Apple TV 4K a ovladač Apple TV 3. generace nahled Apple TV 4K a kamera na stole AppleTV nahled Apple TV 4K Apple TV 4K nahled Apple TV 4K +3 Fotek Apple TV chlazeni nahled Apple TV 4K chlazení Apple TV4K nahled Apple TV 4K detail a krabička Vstoupit do galerie

Zatímco u iPhonů, Apple Watch či iPadů jsme víceméně zvyklí na to, že jejich nové generace Apple světu představuje každý rok, v případě Apple TV tomu tak není. Představení poslední generace jsme se totiž dočkali na Keynote v září 2017, na které si svou premiéru odbyl například i iPhone X. Od té doby je ohledně tohoto produktu ticho po pěšině, což se však má v následujících týdnech změnit. Kódy v betách iOS a tvOS totiž naznačují, že je nová generace Apple TV již interně testovaná a svou premiéru si tedy odbude cobydup. Žádnou revoluci však u ní nečekejte. Zachovat by si totiž měla stejný design a víceméně i funkce. Její největší změnou bude nasazení nového čipsetu, díky kterému bude výkonnější a tedy i využitelnější pro náročnější hry a aplikace. Například takové hraní skrze Apple Arcade by tak mohlo být díky zase o chlup příjemnější.

Powerbeats4

Společnost Beats, která již řadu let spadá pod Apple, byla ještě donedávna mnohými uživateli považována za prakticky mrtvou. To se však v loňském roce změnilo po představení bezdrátových sluchátek Powerbeats Pro a Beats Solo Pro. K těmto modelům by se měl alespoň podle kódů bet iOS brzy přidat další – konkrétně nástupce nynějšího Powerbeats3 s názvem Powerbeats 4. Bohužel, ani zde neproběhne žádná obří revoluce. Po designové stránce by měla novinka víceméně kopírovat předešlou verzi a z hlediska funkčnosti nenabídne nic víc, než jen funkce AirPods 2. generace a Powerbeats Pro. Těšit se tedy můžeme například na možnost aktivace Siri pomocí hlasového pokynu či velmi rychlé párování s Apple zařízeními.

Uniklý obrázek Powerbeats4: