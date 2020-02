Apple vzal iPhone 11 do tmy, aby otestoval jeho Noční režim. Výsledek stojí za to

V roce 2019 se Apple vydal se svými iPhony cestou relativně velkých změn, aby uspokojil svou základnu uživatelů a předskočil své rivaly ve světě Androidu. Jedna z cest, jak toho společnost dosáhla, bylo přidání ultraširokoúhlého objektivu všem novým iPhonům společně s představením Nočního režimu, který se podobá funkci Night Sight od Googlu. Tato vymoženost umožňuje uživatelům pořizovat kvalitní fotografie bez nutnosti použití blesku ve tmě a scénách se slabým světlem. A právě touto funkcí se nyní chlubí v nové reklamě.

Společně se skladbou od Smashing Pumpkins‘ „We Only Come Out at Night“, která hraje na pozadí, reklama ukazuje příkladové snímky z Nočního režimu v pracovním prostředí, kdy levá strana obrazovky zobrazuje neupravenou fotografii z temné noci a pravá strana odhaluje, jak stejný obrázek vypadá bez použití speciálního režimu. Zatímco Pixely, referenční telefony Googlu, dávají uživateli doporučení, kdy Night Sight použít, iPhony 11 aktivují tento režim automaticky, když kamera zaznamená nedostatek osvětlení.

Apple také vyvíjí funkci zvanou Deep Fusion, která se podobá HDR+ z Pixelů. Moment, kdy je fotografie pořízena, se na pozadí zaznamená dohromady 9 různých expozicí, 4 standardní, 4 krátké a jedna fotografie s dlouhou expozicí. Tři standardní se spojí s jedním snímkem s dlouhou expozicí, aby vytvořily ,,syntetickou dlouhou expozici“, která se dále kombinuje s nejostřejším snímkem z kvarteta krátkých expozic. Je potřeba jen 1 vteřiny pro neurální jednotku procesoru A13 Bionic, aby vybrala ty nejlepší pixely pro použití z dohromady čtyř různých kroků zpracování. Výsledkem je ostřejší fotografie s menším množstvím šumu. Deep Fusion se používá s většinou fotografií zachycených pomocí teleobjektivu a při použití standardního senzoru fotoaparátu ve středním či slabém osvětlení. Série iPhone 11 reprezentuje vstup Applu do sféry, kde ve výsledných fotografiích hraje největší roli software, ve které se rychle našla společnost Google se svou řadou telefonů Pixel.