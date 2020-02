Jedna z nejužitečnějších funkcí Času u obrazovky z iOS míří i na Macy

Společnost Apple koncem minulého týdne vydala první vývojářskou betaverzi operačního systému macOS Catalina 10.15.4. Jak bývá zvykem, obsahuje tato aktualizace obvyklé opravy chyb a drobná vylepšení. Kromě toho je ale její součástí také jedna poměrně důležitá funkce. Součástí nástroje Čas u obrazovky je tentokrát také funkce s názvem Omezení komunikace.

Omezení komunikace jistě znají majitelé iOS zařízení (prohlédnout si ji můžete v galerii pod tímto odstavcem). Jedná se o funkci, kterou mohou v případě potřeby využít zejména rodiče. Těm Omezení komunikace umožňuje do jisté míry určovat, s jakými kontakty bude jejich dítě v interakci, případně jak často a jak dlouho mohou děti s dotyčnými komunikovat. V rámci této funkce je možné nastavit seznam povolených kontaktů nebo třeba nastavit, s kým může dítě komunikovat během povoleného času u obrazovky.

Funkce Omezení komunikace se nicméně ve chvíli svého uvedení v rámci operačního systému iOS 13 potýkala s četnými chybami. Dá se předpokládat, že se z nich Apple poučil, a v době spuštění Omezení komunikace v rámci Času u obrazovky v macOS již bude vše fungovat tak, jak má. Čas u obrazovky se všemi jeho součástmi ale nemusí nutně sloužit jen pro rodiče dětí – nastavit limity si v něm mohou i dospělí uživatelé, ať už kvůli práci, učení, nebo zkrátka pro to, aby netrávili tolik času na sociálních sítích nebo sledováním videí.

Zavedení Omezení komunikace coby součásti Času obrazovky u macOS je dalším krokem, kterým se společnost Apple snaží co nejvíce sjednotit svou iOS, macOS a tvOS platformu. V rámci této snahy se firma nedávno rozhodla nabídnout vývojářům možnost zavedení sjednocených transakcí, díky kterým by si uživatelé zaplatili aplikaci ve verzi pro jeden operační systém, a v rámci tohoto nákupu by si pak mohli stáhnout další verze této aplikace zdarma.