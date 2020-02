Apple zřejmě testuje Macy s procesory od AMD

Apple by se u svých Maců nemusel již brzy spoléhat jen na procesory z dílny Intelu. V nové betě operačního systému macOS 10.15.4 Catalina se totiž objevily kódové názvy procesorů z dílny konkurenčního AMD. Opakuje se tak situace z listopadu loňského roku, kdy obsahovala Catalina též zmínky o procesorech z dílny jiného výrobce, nežli Intelu.

Beta macOS 10.15.4 toho kromě kódových názvů procesorů z dílny AMD bohužel více neprozrazuje. Nicméně názvů obsahuje skutečně požehnaně, což by mohlo znamenat, že bychom si mohli budoucí Macy nakonfigurovat relativně velkým množstvím procesorů. Vyloučit však samozřejmě nelze ani to, že beta obsahuje kódové názvy procesorů jen kvůli tomu, že z nich Apple zatím vybírá nejvhodnější kandidáty a některé z nich tudíž pro Macy nakonec vůbec nevyužije.

Je otázkou, do jakých Maců konkrétně by mohl AMD procesory nasadit. Není tomu však tak dávno, co se objevily spekulace o vývoji high-endového herního Macu, kterému by AMD čipset určitě slušel. Jeho odhalení by mělo podle zdrojů z dodavatelského řetězce Applu proběhnout na letošní vývojářské konferenci WWDC, která proběhne v červnu. Pokud se k tomu Apple skutečně rozhodne, dá se očekávat, že se v následujících týdnech a měsících dočkáme celé řady úniků, které detaily ohledně tohoto produktu poodhalí ještě před jeho představením. Nicméně až do něj je nutné brát všechny tyto nepodložené informace s rezervou.