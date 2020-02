Nové OS Applu dostanou novinku, díky které ušetříme při nákupu aplikací

Jestli za něco uživatelé Apple v rámci jeho App Storu kritizovali, byla to nutnost kupovat mnohdy jednu aplikaci dvakrát. Apple totiž neumožňoval vývojářům nákupy prolínající se platformami, které by uživatelům zajistily, že aplikaci dostupnou na iOS a macOS budou moci koupit jen jednou a to na jakékoliv platformě, přičemž na druhé by se jim ta samá aplikace automaticky odemkla. Pokud tedy uživatel o placenou aplikaci opravdu stál na obou platformách, musel za ní zkrátka i na obou platformách zaplatit, přestože se nemusela téměř lišit. To se však naštěstí s příchodem nových verzí iOS a macOS změní.

Nová beta Xcode 11.4 vývojářům přináší možnost vytvářet sjednocené nákupy napříč systémy macOS a iPadOS/iOS. Díky tomu tak budou moci uživatelé vcelku slušně ušetřit, jelikož nákupem aplikace na jakékoliv platformě ji budou moci odemknout na všech ostatních. Záležet však bude samozřejmě i na vývojářích a na tom, zda po funkci u dané aplikace sáhnou či nikoliv. Zda tomu tak je či nikoliv by měl uživatele informovat přímo App Store skrze své popisky.

Příchod podobného vylepšení se dal s ohledem na projekt Catalyst, který umožňuje portovat iPadOS aplikace na macOS, očekávat. Nicméně vzhledem k tomu, že si portace zatím mezi vývojáři nenašla až tak obří oblibu jakou Apple zřejmě při jejím vývoji očekával, se zavedením sjednocených nákupů Apple nespěchal a uživatelům je “nadělí” v ostré verzi zhruba za měsíc a půl až dva – tedy jen pár týdnů před WWDC, na které představí své nové operační systémy, na které se vývojáři i mnozí uživatelé v průběhu léta upnou.