Nejdražší aplikace, které lze stáhnout na iPhone

Když se řekne “nejdražší aplikace v App Store”, řadě lidí se vybaví spíše záležitosti v ceně řádů stokorun. Nejvyšší cena, kterou mohou v současné době vývojáři u svých aplikací stanovit, ale činí 999 dolarů – v českém App Store se tedy jedná o výši 24 990 korun. Které aplikace v této ceně si můžete v současnosti stáhnout?

V případě řady opravdu nákladných aplikací v iOS App Store se jedná o vysoce kvalitní, propracovaný software, určený profesionálům napříč nejrůznějšími obory. Příkladem takové aplikace je také CyberTuner – profesionální ladicí nástroj pro piana. Tvůrci aplikace software pečlivě testovali několik let a vyvíjeli ho ve spolupráci s na slovo vzatými odborníky. Aplikace je oficiálně určená uživatelům starším sedmnácti let, její tvůrci nicméně upozorňují na to, že toto omezení souvisí s vysokou cenou, a nemusíte se tedy bát, že byste byli při používání CyberTuner konfrontováni s nahotou, drogami či násilím. Cena této aplikace je 24 990 korun.

Tvůrci iVIP Black uvádí, že jejich aplikace je určena všem náročným příznivcům luxusního a požitkářského životního stylu. Jejich „milionářská aplikace“ nabízí uživatelům možnost využívat všech možných výhod partnerských VIP programů po celém světě a luxusních nabídek hotelů, restaurací, osobních trenérů, soukromých letů a mnoho dalšího. Pokud byste si chtěli pouze vyzkoušet, jak taková VIP milionářská aplikace vypadá, nabízí iVIP bezplatnou verzi s názvem iVIP Red, pochopitelně ale s omezeným obsahem a službami. Cena této aplikace je rovněž 24 990 korun.

Aplikace DDS GP Yes! je určena odborníkům na stomatologii po celém světě. Specialistům má pomoci zejména s vysvětlením nejrůznějších stavů, způsobů léčby a dalších témat, a s případnou tvorbou příslušných prezentací. Zlepší tak nejen práci a komunikaci s pacienty, ale také komunikaci s dalšími specialisty z oboru. Aplikace obsahuje sedmatřicet audio nahrávek, z nichž každá trvá okolo osmdesáti minut, a více než dvě stovky unikátních prezentací. Aplikace DDS GP Yes! ale nepatří mezi ty, které mají v iOS App Store nejvyšší cenovku – v současné chvíli si ji můžete stáhnout do svého iPhonu za „pouhých“ 13 990 korun.

Aplikace Vizzywig je určená především profesionálům z řad tvůrců filmů a videa. Vizzywig nabízí možnost natáčení videa a jeho souběžných úprav přímo v uživatelském rozhraní kamery. Součástí aplikace jsou také návody, tipy a triky, a uživatelé s její pomocí mohou vytvořit opravdu plnohodnotný snímek se vším všudy, počínaje doprovodnou hudbou, přes intro a titulky až po filtry další součásti. S Vizzywig mohou uživatelé tvořit videa v HD, 4K a nově také 5K. Wizzywig byla ještě relativně nedávno v App Storu za nejvyšší cenu, nyní je ale v nabídce za roční předplatné ve výši 1320 korun.

Aplikace Classic TC with WordPower slouží jako komunikační řešení pro osoby, které se musí potýkat s obtížemi v mluvené řeči. Může se jednat například o lidi na spektru autismu, osoby s Downovým syndromem, apraxií, ale třeba také pacienty, kteří prodělali mozkovou příhodu. Aplikace WordPower nabízí rozsáhlý přizpůsobitelný slovník pro co nejplnohodnotnější komunikaci, přizpůsobit si můžete také část uživatelského rozhraní aplikace. Classic TC with WordPower je na iOS App Store ke stažení za 7990 korun, což sice není nejvyšší cena, řada rodin s handicapovaným členem si ji ale nemůže dovolit. Naštěstí jsou na trhu i cenově dostupnější nástroje tohoto typu.

Bonus: I am Rich

O aplikaci “I am Rich” jistě mnozí z vás již slyšeli – patří totiž mezi to nejbizarnější, co kdy iOS App Store „zažil“. Na iOS App Store ji dnes už nenajdete, když zde ale byla ke stažení, pyšnila se nejvyšší cenovkou, tedy 999 dolarů. Co tak drahá aplikace uměla? Zobrazit snímek červeného drahokamu s nápisy, které hlásaly, že daný uživatel je bohatý a úspěšný. Aplikace si i za krátkou dobu svého “působení” v App Store získala poměrně velkou popularitu, ta se ale projevila především negativními recenzemi a kritikou. Aplikaci si dokonce údajně stáhlo několik lidí, Apple ji ale brzy z nabídky App Store pro její nesmyslnost odstranil.

