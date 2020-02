První aplikace, které jste si mohli stáhnout z App Store na iPhone

Když Apple v roce 2008 oficiálně spustil svůj App Store – online obchod s aplikacemi – byla na jeho virtuálních pultech ke stažení pětistovka aplikací všeho druhu. Více než 125 aplikací bylo ke stažení zdarma, zbytek si mohli uživatelé zakoupit většinou za méně než 9,99 dolaru. Software pro iPhone byl rozdělen do kategorií podle svého zaměření, uživatelé ale mohli procházet také žebříčky nejpopulárnějších aplikací pro iPhone, iPod, nebo žebříčky nejoblíbenějších placených i bezplatných aplikací. Co App Store v době svého spuštění nabízel?

iTunes Remote

Krátce po uvedení App Store do provozu se nejstahovanější bezplatnou aplikací na čas stal iTunes Remote – dálkový ovladač pro iPhone a iPod touch, s jehož pomocí mohli uživatelé ovládat přehrávání na počítači či Apple TV. Ovladač nabízel klasická tlačítka pro přehrání, pozastavení, přeskočení nebo náhodné přehrávání a připojoval se prostřednictvím Wi-Fi sítě. Aplikace iTunes Remote se v relativně nedávné době dočkala vylepšení, které spočívalo zejména v zavedení podpory funkcí, které přinesl operační systém iOS 13. Aplikaci iTunes Remote můžete v App Store stáhnout dodnes.

e-Bay

V době spuštění App Store Apple propagoval mimo jiné také aplikaci e-Bay. iOS verze populárního aukčního serveru umožňovala uživatelům nakupovat, prodávat a dražit na e-Bay, a zpočátku byla ke stažení pouze pro uživatele ve Spojených státech, Kanadě a Austrálii, o něco později k ní získali přístup také zákazníci v Rakousku, Belgii, Francii a dalších zemích. Aplikace fungovala jak na iPhonu, tak i na iPodu touch, a rychle si mezi uživateli – zejména v USA – získala velkou popularitu. Aplikaci e-Bay stáhnete na App Store i dnes.

PhoneSaber

Rok 2008 by se nedal zrovna označit za „rok Hvězdných válek“. Poslední hraný film, který byl oficiální součástí ságy, byl v té době tři roky starý (Epizoda III – Pomsta Sithů) a fanoušci se v tomto roce dočkali pouze animované Války klonů. Kult Star Wars byl ale i přesto velmi silný, a velké popularitě se těšila také aplikace PhoneSaber, umožňující uživatelům používat světelný meč na displejích svých smartphonů. Původní PhoneSaber ale z App Storu přičiněním společnosti Lucasfilms poměrně brzy zmizel, stejně jako aplikace PhoneSaber Unleashed, která krátkodobě sloužila jako jeho náhrada. Aplikace s podobným názvem je ke stažení i dnes, kouzlo starého PhoneSaberu ale jaksi postrádá.

Rolando

Hra Rolando byla ve své době doslova královnou her pro iPhone. Byla také jednou z prvních aplikací, které ke svému fungování využívaly akcelerometr, kterým byl jablečný smartphone vybaven. Aplikace byla ke stažení za necelý jeden dolar, postupem času ale z App Store zmizel jak původní Rolando, tak i jeho sequel. Důvodem bylo ukončení podpory 32bitových aplikací pro iOS zařízení. O několik let později se ale Rolando naštěstí na displeje iPhonu s velkou slávou vrátil ve verzi Royal Edition na jaře minulého roku.

BeeJive IM

Ještě před masivním rozmachem Facebooku mezi sebou lidé často a rádi komunikovali prostřednictvím různých messengerů. BeeJiveIM je jedním z nejstarších iOS instant messengerů, a mnozí tuto aplikaci dodnes považují za jednu z nejlepších svého druhu. V době, kdy aplikace BeeJive IM vyšla, nenabízel iPhone přislušné push notifikace, takže upozornění na novou příchozí zprávu přišlo uživatelům e-mailem. Aplikace BeeJive IM u nás není v současné době dostupná.

Twitterrific

Když se řekne “Twitter na iPhonu”, většině z nás se vybaví oficiální iOS aplikace Twitter, případně nástroje typu Tweetbot. V době, kdy byl poprvé spuštěn iOS App Store, patřila ale mezi velmi oblíbené aplikace také appka s názvem Twitterrific. Twitterific umožňoval přidávání příspěvků na Twitter, správu nejrůznějších nastavení a funkcí a řadu dalších užitečných věcí. Navzdory tomu, že tuto aplikaci v popularitě postupem času předběhly jiné podobné nástroje, má Twitterrific ještě dodnes své věrné příznivce, a za dobu svého vývoje prošla řadou vylepšení. Aplikaci Twitterrific stáhnete v App Store dodnes.

Super Monkey Ball

Super Monkey Ball od společnosti SEGA byla v době spuštění App Store jednou z nejpopulárnějších placených aplikací. Sbírání banánů, za které hráč při bezchybnosti a úspěšnost obdržel korunku, si mezi majiteli iOS zařízení získalo velkou popularitu, a Super Monkey Ball se postupem času dočkal i svého sequelu. Původní Super Monkey Ball už na App Store nenajdete, můžete si ale stáhnout titul Super Monkey Ball Sakura.

Nejpopulárnější aplikace v prvním roce spuštění App Store

V prosinci roku 2008 zveřejnil Apple seznam nejpopulárnějších a nejstahovanějších aplikací v App Store. Zatímco některé z nich byly v jablečném online obchodě s aplikacemi k dispozici od jeho prvního spuštění, jiné do nabídky přibyly až postupem času. U aplikací, které dodnes můžete z App Store stáhnout, najdete i odkaz ke stažení. Pokud u nějaké aplikace příslušný odkaz nenajdete, je to pro to, že původní aplikace již byla z App Store odstraněna, nelze ale vyloučit, že budou k dispozici jiné aplikace se stejným nebo podobným názvem.

