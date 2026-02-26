Srovnali jsme iPhone 17 Pro Max a Galaxy S26 Ultra: Samsung je lehčí a tenčí a má revoluční displej 

Samsung má za sebou první letošní akci Galaxy Unpacked, na které představil řadu telefonů Galaxy S26. Nejvybavenějším modelem je tu Galaxy S26 Ultra, který bude letos kralovat portfoliu Android telefonů, bude ale také přímo bojovat s iPhonem 17 Pro Max. Jak si vzájemně stojí v porovnání specifikací?
iPhone 17 Pro Max mám a používám vlastně už od září loňského roku. S Galaxy S26 Ultra jsem se seznámil během představovací akce Samsungu pro novináře, a za tu půlhodinku rozhodně dokázal telefon zaujmout. Tady ale budu srovnávat jen specifikace, pro které je právě nová Ultra poměrně kritizována. Samsung v ní sice přinesl poutavé technologie, na ty staré ale tak nějak nesáhl. Ve finále to ale vlastně nemusí vadit.
Unifikovaný design
Samsung více přiblížil Galaxy S26 Ultra masám. Zbavil se veškerých ostřejších rysů a je to poměrně zaměnitelný, i když elegantní, telefon. Má tedy o poznání zakulacenější rohy, avšak pořád ne tak jako iPhone 17 Pro Max. Rám je hliníkový, takže i Samsung se stejně jako Apple vykašlal na titan.
- Galaxy S26 Ultra rozměry a váha: 163,6 × 78,1 × 7,9 mm; 214 g
- iPhone 17 Pro Max rozměry a váha: 163,4 × 78 × 8,75 mm; 233 g
Oproti iPhonu je ale skutečně lehčí a také tenčí, což poznáte na první dobrou. A i když má nově modul fotoaparátů, je ten rozhodně decentnější jak masivní výstup iPhonu. Oba mají odolnost podle IP68, Apple ale uvádí hloubku 6 metrů, Samsung hloubku 1,5 metrů, ve které voda do útrob telefonu nepronikne po dobu 30 minut. Hlavní barvou Samsungu je fialová, Applu zase oranžová. A obě mají něco do sebe.
Fotogalerie
Displej s killer funkcí
Oba mají displej o velikosti 6,9“, oba mají adaptivní obnovovací frekvenci od 1 do 120 Hz. Displej Samsungu se jmenuje Dynamic AMOLED 2X, ten Applu Super Retina XDR. První má rozlišení 3120 × 1440 pixelů, druhý jej má 2868 × 1320 pixelů. Jenže Samsung přišel s novou technologií displeje, kterou nazval Privacy Display a speciálním hardwarem v kombinaci se softwarem umí opravovat zatmavení v různých pozorovacích úhlech. Galaxy S26 Ultra je však také výjimečný tím, že máe 10bit displej a dokáže zobrazovat 1,07 miliardy barev. Má tak hned dvě nej.
Fotogalerie #2
Výkon a paměti
Srdcem iPhonu je čip A19 Pro, zatímco Galaxy S26 Ultra sází na speciálně laděný Snapdragon 8 Elite 5 for Galaxy. V obou případech jde o naprostou špičku současného trhu. Ačkoliv přímé srovnání výkonu může být ošemetné kvůli odlišné optimalizaci systémů iOS a Android, Snapdragon v Samsungu aktuálně představuje to nejlepší, co lze ve světě telefonů s tímto systémem pořídit. For Galaxy pak znamená, že si ho Samsung sám upravil pro vlastní potřeby. Na reálné zhodnocení ale počkejme na benchmarky.
Podobně specifické je i srovnání operační paměti, i když letos se nám to mírně srovnalo. Oba modely mají 12 GB RAM, Samsung jen v 1TB verzi nabízí 16 GB RAM. Podobnost je stejná i u uživatelského úložiště – vybírat můžete z kapacit 256 GB, 512 GB nebo 1 TB, Apple však přihazuje ještě to 2TB.
Fotogalerie #3
Fotoaparáty
Apple v září kompletně přepracoval teleobjektiv, u Samsungu se toho teď dělo o poznání méně. Jen ladil clonu u hlavního objektivu a periskopického teleobjektivu, aby byla jeho vlajka schopnější v nočních scénách. Pořád ale platí, že oproti iPhonu 17 Pro Max nabízí hned dva teleobjektivy. Ten trojnásobný je nicméně hodně šizený na kvalitě a jeho přítomnost nemá příliš opodstatnění. U předního fotoaparátu se Samsung extra nepohnul z místa, takže unikátnímu 18MPx fotoaparátu iPhonu prakticky nemá jak konkurovat.
Apple iPhone 17 Pro Max fotoaparáty
- Hlavní Fusion: 48 MPx, clona ƒ/1,78
- Ultraširokoúhlý Fusion: 48 MPx, clona ƒ/2,2
- Fusion teleobjektiv: 48 MPx, 4x optický zoom, clona ƒ/2,8
- Přední Center Stage: 18 MPx, clona ƒ/1,9
Samsung Galaxy S26 Ultra fotoaparáty
- Hlavní fotoaparát: 200 MPx, f/1,4
- Ultraširokoúhlý fotoaparát: 50 MPx, f/1,9
- Teleobjektiv: 10 MPx, 3x optický zoom, f/2,4
- Periskopický teleobjektiv: 50 MPx, 5x optický zoom, f/2,9
- Přední fotoaparát: 12 MPx, f/2,2
Baterie
5000mAh baterie je u modelů Ultra evergreen a nic se na tom nezměnilo ani teď. Co je však nové, jsou zlepšené rychlosti nabíjení. Je tu tedy 60W kabelové, které zvládne dobít 75 % kapacity baterie za 30 minut a 25W bezdrátové skrze technologii Qi2.2. Magnety ale chybí, takže k tomu musíte využít pouzder, které jimi disponují. Díky tomu tu ale také mohlo zůstat reverzní nabíjení, které poskytuje 4,5 W.
Fotogalerie #4
iPhone 17 Pro Max s fyzickou SIM kartou má velikost baterie 4 823 mAh a poskytuje drátové PD3.2 nabíjení, se kterým dobijete 50 % baterie za 30 minut. Pak je tu 25W bezdrátové MagSafe nabíjení, které zvládne stejnou hodnotu nabití za stejný čas jako kabelem.
Ostatní možnosti
Oba telefony mají 5G, oba mají Wi-Fi 7, oba mají Bluetooth 6. První aktuálně jede na iOS 26, druhý jako první do světa Samsungu přináší Android 16 s nadstavbou One UI 8.5. Možná více než v případě hardwaru bude ve vzájemných rozdílech hrát roli právě software. Samsung hodně tlačí na své Galaxy AI, a i když jeho hlasové funkce česky neumí, ty textové ano. Apple Intelligence je v tomto extrémně pozadu. Navíc Galaxy S26 Ultra má samozřejmě ještě do těla integrovaný stylus S Pen a umí DeX, což je určitá podoba stolního rozhraní na připojeném displeji nebo TV – i bezdrátově.
Cena
Černé scénáře s razantním zdražením se naštěstí nepotvrdily a nová Ultra je ve výsledku o pár korun levnější, jak tomu bylo loni – alespoň tedy v základní verzi. Ta 1TB hodně podražila. Aktuálně je k dispozici předprodej, ostrý start prodejů je naplánovaný na 11. března. Do té doby můžete využít i akce vyšší paměti za nižší cenu.
Apple iPhone 17 Pro Max cena
- 256 GB: 34 990 Kč
- 512 GB: 40 990 Kč
- 1 TB: 46 990 Kč
- 2 TB: 58 990 Kč
Samsung Galaxy S26 Ultra cena
- 256 GB + 12 GB: 35 699 Kč
- 512 GB + 12 GB: 40 599 Kč
- 1 TB + 16 GB: 47 499 Kč
Samsung Galaxy S26 lze předobjednat zde
U Mobil Pohotovosti předobjednáte řadu Galaxy S26 už od 600 Kč měsíčně, se zvýhodněním až 18 800 Kč a speciálně také se 3letou zárukou zdarma. Více informací naleznete zde.