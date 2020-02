Co vše můžete posílat přes e-mail

Elektronická pošta je tady s námi již několik dlouhých let. Za tu dobu jsme se dočkali také možnosti přikládat k e-mailům různé přílohy, díky čemuž si můžeme posílat jakákoliv data s kýmkoliv na světě, a to v rámci několika sekund. Vše, co k tomu potřebujete, je e-mailový účet, jeho klient a data k zaslání. Možná si však říkáte, zdali existují nějaké limity toho, co vše lze skrze e-mailovou zprávu zaslat? To se dozvíte v tomto článku.

Lze poslat prakticky vše…

Pokud se rozhodnete poslat skrze váš e-mailový účet nějakou přílohu, můžete ji zaslat prakticky v jakémkoli formátu. Pokud se vám nedaří poslat nějaký formát souboru, tak za to nemůže mail jako takový, ale buď poštovní klient, anebo hosting. Je však nutné brát v potaz, že pokaždé lze tyto soubory archivovat do formátu RAR anebo ZIP. Právě díky těmto formátům můžete posílat přes mail opravdu cokoliv. Nezáleží tedy ani tak na tom, co posíláte, ale kolik toho posíláte, a jakou mají všechny odesílané soubory velikost.

Velikostní limity

Jak už jsem zmínil v odstavci výše, nezáleží ani tak na tom, co posíláte, ale kolik toho posíláte. Většinou mají servery nastaveno, že jeden e-mail nemůže mít více, než 25 MB (takto to má například Gmail). Ostatní poskytovatelé e-mailových účtů většinou mají také 25 MB, anebo méně. Pokud jste při odesílání e-mailu překročili jeho maximální velikost, tak se vám e-mailová zpráva vrátí a oznámí vám, že jste limit překročili. Stejně tak je nutné brát v potaz maximální počet e-mailových zpráv, které můžete za jeden den poslat (Gmail má například limit maximálně 500 zpráv za den). Jednak se jedná o prevenci proti SPAMu, a jednak o prevenci zahlcení serverů.

Pokud však používáte například Gmail, anebo nativní aplikaci Mail od Applu, můžete tyto velikostní limity „obejít“. Pokud se pokusíte zaslat přílohy, které jsou větší, než limit, dostanete alternativní možnost pro zaslání těchto souborů. Například v případě zmíněného Gmailu získáte možnost soubory nahrát na Google Drive a dotyčnému poté zašlete pouze odkaz na stažení, v případě Mailu od Applu můžete zase soubory nahrát na iCloud a zase poslat odkaz. Maximální velikost přílohy můžete zjistit ve všeobecných podmínkách vašeho poskytovatele e-mailové schránky.

Doporučení

Když už tedy nyní víte, že se dá skrze e-mail poslat prakticky cokoliv a záleží jen na velikosti souborů, tak byste měli brát také v potaz to, jakým způsobem se odeslané soubory příjemcům zobrazí. Pokud jste se tedy rozhodli v příloze zaslat několik desítek fotografií, tak by rozhodně bylo lepší je archivovat do jednoho ZIP či RAR souboru. Některé nepropracované a zastaralé e-mailové klienty stále nedisponují tlačítkem pro stažení všech příloh, a tak by dotyčný příjemce musel ukládat fotografie jednu po druhé. Pokud se tedy chystáte poslat větší množství menších souborů, rozhodně uděláte lépe, když je archivujete do jednoho souboru.