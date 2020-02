Vývojáři aplikací a programů si musí vydělávat naprosto stejně, jako všichni ostatní pracovníci. Pokud konkrétní vývojáři pracují na volné noze, tak mají u svých aplikací dvě možnosti – první z nich je nasadit aplikaci určitou cenu a druhá z nich, v dnešní době oblíbenější, je poskytnout aplikaci zdarma ke stažení, ale umístit do ní reklamy. Kromě placených reklam vám však často v těchto aplikacích vyskakuje upozornění, abyste aplikaci udělili hodnocení, díky čemuž se aplikace dostane na vyšší příčky. Věděli jste o tom, že tyto upozornění lze v iOS či iPadOS vypnout?

Jak na iPhonu deaktivovat zobrazování upomínek k hodnocení aplikací

Apple do nastavení operačních systémů iOS a iPadOS ukryl funkci, pomocí které si můžete deaktivovat zobrazování upomínek k ohodnocení aplikace. Vývojáři jsou ve svých aplikacích často neúprosní a o ohodnocení vás mohou žádat při každém spuštění. Naštěstí i na tohle inženýři v Applu mysleli. Pro deaktivaci zobrazování upomínek k ohodnocení aplikace přejděte na vašem zařízení do nativní aplikace Nastavení, kde nahoře klepněte na váš profil Apple ID. Zde poté sjeďte níže a rozklikněte možnost iTunes & App Store. Jakmile tak učiníte, tak opět sjeďte o kousek níž, kde už se nachází funkce Hodnocení a recenze. Tu stačí pomocí přepínače převést do deaktivované polohy.

Nutno podotknout, že deaktivace zobrazování upomínek k ohodnocení aplikace funguje na většinu aplikací. V některých aplikacích však mohou být vývojáři tak mazaní, že i tohle „omezení“ zvládnou obejít a upomínky k ohodnocení aplikace vám i přesto zobrazí. Tato funkce byla prvně přidána do beta verze iOS 10.3, avšak do stabilní veřejné verze iOS se dostala teprve minulý rok.