Jak na iPhonu smazat všechny e-maily z Mailu najednou

Do situace, kdy byste potřebovali smazat všechny e-mailové zprávy z iPhone či iPadu najednou, se nejspíše moc často nedostanete. Pokud jste však opět zapnuli několik let starý iPhone či iPad a rozhodli jste se, že jej budete využívat, avšak na pozadí dochází k automatickému stahování a indexování tisíců e-mailových zpráv, tak by se vám tato možnost mohla hodit. Pojďme se tedy společně podívat, jak v iOS 13 či iPadOS 13 na to.

Jak na iPhonu či iPadu smazat všechny e-mailové zprávy z Mailu najednou

Na vašem iPhonu či iPadu, který máte aktualizovaný na iOS 13, potažmo iPadOS 13, se přesuňte do nativní aplikace Mail. Zde se přesuňte do e-mailové schránky, ze které chcete veškeré e-maily odstranit. Poté stačí, abyste v pravém horním rohu obrazovky klepnuli na tlačítko Upravit. Pak se v levé horní části obrazovky objeví možnost Označit vše, na kterou klepněte. Tímto dojde k označení naprosto všech e-mailových zpráv. Poté už jen stačí v pravém dolním rohu klepnout na tlačítko Zahodit. Jakmile na tohle tlačítko klepnete, tak se zobrazí poslední upozornění před vymazáním veškerých zpráv. Pokud s akcí souhlasíte a nerozmysleli jste si to, tak klepněte na Zahodit vše.

Tímto postupem jste všechny e-mailové konverzace přesunuli do složky Koš. Aby e-maily nezabíraly v zařízení místo v úložišti, tak je samozřejmě ještě nutné je odstranit z Koše, a to prakticky úplně stejným způsobem. Označte všechny zprávy v koši, a poté zvolte možnost Smazat. Akci potvrdíte stisknutím Smazat vše. Berte však na vědomí, že po tomto kroku už e-mailové zprávy jednoduše neobnovíte a jsou nenávratně fuč.