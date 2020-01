Je Apple TV+ (ne)úspěšná? Počet předplatitelů drží Apple stále v tajnosti

Applu se v poslední době nanejvýš daří, prodeje jsou rekordní a služby zažívají renesanci. To samé se však nedá říct o Apple TV+, nejnovější streamovací službě, která je zahalena tajemstvím a Apple se čísly v tomto případě příliš nechlubí. Co přesně by se mohlo za tímto tajnůstkářským chováním nacházet je záhadou, ale vypadá to, že si platforma nevede tak dobře jak společnost čekala. I tak má ale za sebou Apple TV+ několik úspěchů, které se budou s trochou štěstí opakovat.

O jablečné platformě Apple TV+ píšeme téměř pravidelně, jelikož se o ní Apple poměrně dobře stará. Co chvíli totiž společnost oznamuje nové seriály, filmy, projekty nebo plodné spolupráce s nadanými tvůrci. Co se však oblíbenosti týče, je tato služba jednou velkou neznámou. Zatímco půlka fanoušků tuto samozvanou konkurenci Netflixu haní, zbytek si snímky pochvaluje a těší se na další. O to pozoruhodnější je, že se Apple dosud nevytasil s oficiálními čísly, a tak nechává veřejnost napospas spekulacím. Podle Tima Cooka byl nicméně rok 2019 pro společnost přelomový a nesl se ve znamení rostoucích rekordních tržeb, plynoucích jak z prodejů iPhonů a dalších zařízení, tak ze služeb.

Generální ředitel se pochopitelně nezapomněl v úterním telefonátu investorům pochlubit s čísly a zmínil jak App Store, tak Apple Pay, které si vedou nanejvýš dobře. Od Apple TV+ však odklonil řeč a držel se standardních, nicneříkajících sdělení. „Apple TV+ má před sebou prudký růst. Rád bych při této příležitosti poděkoval týmu stojícímu za The Morning Show, díky němuž se nám podařilo získat rovnou několik motivací a povytáhnout platformu na výsluní. Nyní se chceme zaměřit na vyprávění dalších příběhů, jako je například Little America, a zajistit přísun skvělého obsahu“ vyjádřil se Tim Cook na účet jablečné streamovací platformy a herců Jennifer Aniston a Billyho Crudupa, kteří získali nominace na ceny Golden Globe. Kromě této zmínky se ale generální ředitel odmlčel a nechal investory na vážkách. To jim však vynahradil růst zbytku služeb, který dosáhl 17 % a celkové příjmy povyskočily na 12,7 miliard za čtvrtletí. Stejně tak se dařilo i Apple Music a iCloudu, které se také dostaly na historická maxima. V případě nových přírůstků do portfolia ale skepticismus neustal a na řadu přišly otázky na Apple News+ a Apple Arcade, herní platformu, jíž si hráči poměrně pochvalují. Tim se zevrubně vyjádřil pouze k Apple News, tedy starší bezplatné formě odebírání zpravodajských kanálů.

„Apple News se podařilo nalákat přes 100 milionů uživatelů ze všech koutů Spojených států, Velké Británie, Austrálie a Kanady, a nabízet ucelený personalizovaný zážitek, který uživatelům doporučuje novinky na základě jejich preferencí. V případě News+ stále pracujeme na novém obsahu, který zákazníkům zajistí přístup k těm nejlepším publikacím z celého světa,“ dodal Tim Cook. je tedy zkrátka vidět, že si hlava Applu vybírá jen některé informace a zbytek drží pečlivě pod pokličkou. Je však pochopitelné, proč jablečná společnost zvolila tuto strategii. Apple TV+ je poměrně nová služba, která ze začátku čelila nekompromisní kritice a ještě nějakou dobu tedy potrvá, než se společnost pochlubí oficiálními čísly. Cena byla navíc nastavena na pouhých 139 korun, tedy hluboko pod konkurencí ve formě Netflixu a Disney+, navíc k zakoupeným zařízením technologický gigant rozdává roční předplatné zdarma. Streamovací platforma má tedy rozhodně potenciál, jen bude nejspíše nějakou chvíli trvat, než se naplní.

Uvidíme, zda se nakonec prognózy Applu vyplní a služba, ač stále schovaná za oponou, dosáhne stejných úspěchů jako další jablečné platformy. Finanční ředitel Luca Maestri konec konců poznamenal, že Apple TV+ na finanční výsledky společnosti mělo nulový vliv. Společnosti si však vytyčila poměrně ambiciózní cíl, a to zvýšit počet celkových předplatitelů z 500 milionů na 600 milionů do konce roku 2020. Do toho jsou pravděpodobně započítáni také zákazníci, jenž si zaplatili měsíční obnos za využívání Apple TV+, tudíž se Apple s konečnými čísly možná pochlubí až za rok, kdy bude mít jistotu. Tak či tak nezbývá než držet palce, streamovací platforma má totiž potenciál a originální snímky i proaktivní, otevřený a progresivní přístup by ho mohly naplnit.