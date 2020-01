Jak sledovat Apple TV+ ve webovém prohlížeči

Obsah z Apple TV+ lze pomocí aplikací sledovat pouze z jablečných zařízeních nebo na smart TV, do kterých je možné nainstalovat aplikace Apple TV. Pokud však nelačníte při sledování po prostředí aplikace, užijete si Apple TV+ bez problému i na Windows, Androidu a dalších platformách. Stačí k tomu pouze webový prohlížeč.

Pokud by Apple nezpřístupnil svou streamovací službu Apple TV+ naprosto všem uživatelům, tak by tím nejspíše uškodil jen a jen sobě. Pokud si platíte například Netflix, tak jistě víte, že neexistuje žádná počítačová aplikace, která by tuto službu zprostředkovala. Vše se totiž děje skrze webový prohlížeč, z něhož můžete Netflix spustit naprosto kdekoliv. Stejným způsobem to má vyřešené i Apple. Apple TV+ lze tedy jednoduše sledovat i skrze webový prohlížeč. Ve výsledku tedy na iPhonu, iPadu a Macu můžete použít samotnou aplikaci TV, na ostatních zařízeních, platformách či operačních systémech, kde tato aplikace k dispozici není, musíte využít webový prohlížeč.

Jednu nevýhodu však rozhraní Apple TV+ ve webovém prohlížeči má – je v angličtině. Pro většinu uživatelů však tohle snad není žádnou překážkou, jelikož anglicky dnes umí prakticky kde kdo. Poté, co přejdete na stránky webového rozhraní Apple TV+, se musíte přihlásit pomocí vašeho Apple ID, na kterém máte službu předplacenou. Po přihlášení už se můžete pustit do sledování vašich oblíbených seriálů a filmů. K dispozici je také nastavení vašeho účtu, kde můžete změnit informace o vašem Apple ID (jméno, platební metoda, fakturační adresa, apod.), a také můžete nastavit rodičovský zámek.