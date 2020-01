Apple chystá doprovodné podcasty k pořadům na Apple TV+

Fanoušci Applu si sice streamovací platformu Apple TV+ oblíbili, výhrady k ní však přesto mají. Ty se týká zejména nedostatku obsahu a absence jakýchkoliv náhledů do zákulisí, kterými se může pyšnit například Netflix. Právě na ten Apple TV+ ztrácí a konkurenční boj jednoduše prohrává. To však chce Apple dle dostupných informací v brzké době změnit. Rád by se totiž pustil do vytváření originálních podcastů, které budou Apple TV+ a její obsah doplňovat a svým způsobem ji tedy i propagovat.

Přestože je Apple TV+ zajímavá služba, v porovnání s Netflixem se i kvůli absenci zákulisních videí, podcastů a dalšího doprovodného obsahu rozšiřujícího programovou nabídku společnosti „nechytá“. Právě Netflixem se chce Apple inspirovat a svým uživatelům nabídnout podcasty, které budou rozšiřovat obsah z Apple TV+. V jaké formě tyto podcasty přesně budou není v tuto chvíli bohužel známé. Jediné zadání, které měl Apple tvůrcům podle agentury Bloomberg, která s informacemi přišla jako první, zadat, je, aby byl jejich obsah originální, konkurenceschopný a fanoušky Apple TV+ zkrátka oslovil. Z obliga nebyli ani producenti jednotlivých seriálů, s nimiž Apple potenciální možnosti prodiskutoval.

V dnešní době je zkrátka třeba komunitu zapojit pokud možno co nejvíce a servírovat fanouškům pravidelnou dávku různorodého obsahu, jinak brzy ztratí zájem. Aby si Apple v porovnání s Netflixem, Hulu nebo HBO polepšil, musí na Apple TV+ ještě hodně zapracovat. A právě zavedení doprovodných podcastů by mohlo být prvním důležitým krokem ke zlepšení. Kdy přesně se jich dočkáme je však bohužel v tuto chvíli nejasné.