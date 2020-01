Takto vznikají plakáty k pořadům na Apple TV+

Před pár dny jsme informovali o tom, že má Apple v plánu opět zintenzivnit svou sérii seminářů a přednášek Today at Apple a to zařazením tématickým seminářům k Apple TV+. Netrvalo dlouho a společnost přispěchala s dalšími detaily, které na nový obsah vrhají trochu více světla a odhalují hlavní novinky – konkrétně využití produktů od Applu pro tvorbu obrazového materiálu pro Apple TV+. Ten je totiž tvořen i na iPadech Pro s Apple Pencil.

Na začátku letošního roku se Apple vytasil s překvapivou novinkou, která mile potěšila většinu kreativně nadaných fanoušků. Společnost měla totiž v plánu zapojit komunitu do tvorby plakátů a ukázat divákům Apple TV+, co za celým procesem výroby propagačních materiálů pro seriál vlastně stojí. Semináře započaly již před několika dny a nepochybně se staly oblíbenou kratochvílí jak mnoha aspirujících umělců, kteří by se v oboru rádi nějak uplatnili, tak běžných fanoušků. Aby Apple názorně světu ukázal kreativitu skrývající se za tvorbou plakátů, zveřejnil dvě videa, kde hrají roli seriály For All Mankind a Dickinson. Krátký klip zachycuje ilustrátory Justina Ericksona a Paige Reynolds ze společnosti Phantom City Creative, kteří ke kresbě využívají právě iPad Pro a Apple Pencil.

Druhý snímek, zaměřený výhradně na seriál Dickinson, zachycuje Janice Sung, malířku, jež do svého plakátu zakomponovala také hlavní hvězdu snímku – Hailee Steinfield. Všichni zmínění umělci budou či aktuálně jsou ostatně ti, kdo budou v Apple Storech přednášet a podělí se o své tipy a triky. Samozřejmě nebude chybět praktická ukázka, možnost vytvořit si vlastní poutač a nebo se přiučit kompozici a barvám malby. Na Janice Sung si zatím ještě nejspíše dlouho počkáme, ale Justin Erickson a Paige Reynolds mají svůj workshop již za sebou. Tak či onak se jedná o ideální způsob jak fanoušky nalákat na Apple TV+, podělit se o know-how a zároveň využít potenciál iPadu Pro naplno.