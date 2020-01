Producent The Morning Show o tom, co bylo inspirací pro tvorbu tohoto seriálu

Jméno Michael Ellenberg dost možná znát nebudete. Pokud však sledujete The Morning Show na Apple TV+, vězte, že je to z velké části i díky tomuto muži. Ellenberg je totiž výkonným producentem tohoto seriálu. A rozhodně se nejedná o žádného nováčka, jelikož až do roku 2016 pracoval v HBO na seriálech Temný případ, Westworld, či Sedmilhářky. Poté, co skončil v HBO, spustil vlastní společnost Media Res a později jej kontaktovali ředitelé Apple TV+, aby společně sepsali smlouvu na The Morning Show a další pořady, které se teprve chystají. A právě Michael Ellenberg byl nyní vyzpovídán magazínem Variety.

V rozhovoru se Michael rozpovídal o celé řadě zajímavých věcí, jako například o jeho inspiraci či o procesu vytvoření seriálu jako takového. „Dokud to prostě neuděláš, nehne se to. Od pronájmu budovy, přes zázemí herců, přes kvalitní scénář, až po spolupráci s malými podniky. Problém se objevuje každý den a na nic z toho nejste připraveni. To je ale skvělé, protože se každý den učíte novým věcem,“ uvedl Ellenberg právě v souvislosti s procesem tvorby.

Ellenberg se v případě The Morning Show inspiroval pořadem Today, který běžel v televizi v jeho mládí na stanici NBC. Doteď dle svých slov vzpomíná na to, jak byla z pořadu v roce 1990 po dlouhodobých rozepřích vyhozena herečka Jane Pauley, čímž se jeho kvalita značně snížila. „Když se po jejím vyhazovu tato show stala hrozná, fascinovalo mě, jak někdo může z něčeho skvělého udělat něco tak špatného,“ vzpomíná. U svého The Morning Show zažil paradoxně spíš opak, jelikož start seriálu byl spíše vlažný a až jeho rozjezd mnohé přesvědčil, že se skutečně jedná o velmi kvalitní kousek.

Věrný Applu

V roce 2016 byl Ellenberg po opuštění HBO postaven před důležité rozhodnutí a to sice, jak bude pokračovat ve své kariéře. Neváhal však a založil vlastní filmovou společnost Media Res, která se rychle stala velmi úspěšnou, což mu de facto otevřelo dveře i ke spolupráci s Applem. Časem se totiž začal setkávat s vedoucími pracovníky Apple TV+, Zackem Van Amburgem a Jamie Erlichtem, aby s nimi podepsal smlouvu pro svůj první seriál na této platformě. A nutno podotknout, že na první kontrakt mezi ním a Applem se jedná o opravdu dobrý zářez. Momentálně pracuje Ellenberg v rámci Apple TV+ na dalších dvou seriálech – konkrétně na Pachinko, který vypráví příběh o čtyř generacích korejské imigrantské rodiny, a prozatím bezejmenný špiónský seriál v hlavní roli s Brie Larson. „Michael má schopnost kvalitně vypravovat příběhy a umí přitáhnout pozornost těch největších talentů. Má pochopení pro všechny pohledy herců, režisérů, a dalších lidí. To je málo ojedinělá schopnost, díky které se mu podařilo perfektně nastartovat jeho společnost Media Res,“ uvádí Zack Van Amburg, vedoucí Apple TV+. Jennifer Aniston si na Ellenbergovi pochvaluje především jeho energii a touhu po dokonalosti.