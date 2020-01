Apple nechal nahlédnout do zákulisí The Morning Show z Apple TV+

Jablečná streamovací platforma Apple TV+ se pomalu, ale jistě dostává do světla reflektorů a začíná čelit takovým gigantům jako je Netflix, Hulu nebo HBO. Konec konců, z hlediska obsahu má sice stále co dohánět, ale jednotlivé snímky a seriály vše bohatě dohání svou originalitou a netradičním zasazením, které se často vymyká běžným standardům. Platformu si tedy pochvalují jak uživatelé, tak recenzenti a kritici, což jen dokazuje, že Apple udělal správný krok. To společnost potvrzuje i nejnovějším videem Inside The Morning Show, které divákům poodhalí zákulisí jednoho z nejoblíbenějších seriálů, jenž na Apple TV+ zavítal.

Ač je zatím seriálů a filmů na jablečné platformě zatím pomálu, jejich diverzita a různorodost vytírá zrak. Ostatně, fanoušky zaskočil zejména seriál The Morning Show, jenž sleduje příběh moderátorů podílejících se na ranním televizním vysílání a jejich osudy. Apple se dokonce podařilo upsat řadu zvučných jmen, jako je například Jennifer Aniston, jíž můžeme znát z Přátel, a nebo Reese Witherspoon. Seriál si také náležitě posvítil na probíhající kauzu #MeToo a další skandální a kontroverzní témata, kterým často známé osobnosti čelí. Počin však podle herců neznamenal jen další položku do životopisu, ale spíše jistou transformační cestu, která je obohatila. Podle Witherspoon se jednalo o jeden z nejvíce naplňujících zážitků v jejím životě a nejinak to vidí i producentka Mimi Leder.

Díky osobním motivům i okolním vlivům podle Mimi postavy ušly dlouhou cestu za poměrně krátkou dobu a vnitřně je to změnilo. Ať tak či onak, seriál se stal jedním z nejoblíbenějších na platformě a vypadá to, že se fanoušci brzy dočkají i druhé série. Konec konců, první měla pouhých 10 epizod a podle statistik není pochyb, že pokračování úspěch snímku jen znásobí. Kdoví, možná si Apple vybojuje i nějaké ty nominace na ceny. Jennifer Aniston již tohoto cíle dosáhla a byla nominována na nejlepší herečku, alespoň podle Screen Actors Guild. Nezbývá tedy než doufat, že se tento milník v budoucnu povede pokořit i dalším hercům.