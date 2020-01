Apple zasadil nepříjemnou ránu americké armádě

Apple má určena jasná pravidla pro to, s kým bude spolupracovat. Oproti jeho největším rivalům v podobě Googlu, Microsoftu, či Amazonu žádným například úzkým způsobem nespolupracuje s vládou Spojených států na aplikaci jeho technologií či výrobků do armády. A této zásady se drží skutečně striktně. Možná jste postřehli, že Apple letos v lednu provedl akvizici Xnor.ai, což je startup, který využívá umělou inteligenci, jenž dokáže rozpoznávat objekty na obrázcích a fotkách. Právě Xnor.ai však spolupracoval s armádou Spojených států na projektu Maven, což Apple okamžitě po koupi odpískal.

Startup Xnor.ai zaujal Apple především vyspělou umělou inteligencí pro rozpoznávání objektů a lidí na fotografiích, která nevyžaduje velký hardwarový výkon. V minulosti byly technologie od Xnor.ai využity například v produktech domácího zabezpečení Wyze, a to pro rozeznaní domácích mazlíčků od potencionálních zlodějů. To ale není celé portfolio tohoto startupu, to totiž sahá do větších a temnějších hlubin. Xnor.ai měl totiž podle dostupných informací spolupracovat na kontroverzním vládního projektu Maven, který má za úkol využít a zdokonalit umělou inteligenci pro armádní účely, konkrétně pro rozeznávání objektů a lidí z fotografií pocházejících z armádních dronů. Podobnou spolupráci však Apple samozřejmě kvůli svým zásadám okamžitě po převzetí startupu odpískal.

Žádné vojenské zakázky

Podle dostupných informací nemá momentálně Apple žádné aktivní zakázky s armádou (a nejspíše ani mít nebude). Své produkty Apple samozřejmě armádě prodává milerád, avšak jedná se jen a pouze o vztah prodejce a zákazníka. Nutno podotknout, že například Google, který na projektu Maven již také nepracuje, plní jiné armádní zakázky – například od Ministerstva obrany Spojených států amerických, anebo od Letectva Spojených států amerických. Těmto institucím poskytuje Google cloudové úložiště. Podobně se chovají například i Microsoft a Amazon. Microsoft například nedávno získal zakázku v hodnotě 10 miliard dolarů, za které Pentagonu poskytuje cloudové výpočetní služby. V minulosti dále Microsoft potvrdil dohodu v hodnotě 479 miliónů dolarů s americkou armádou na dodávku svých HoloLens headsetů pro virtuální realitu, Ministerstvo obrany Spojených státu amerických v posledních dvou letech poté Microsoftu zaplatilo 50 miliónů dolarů za další technologické kontrakty. Co se týče Amazonu, tak ten si v minulosti nechal zaplatit 600 miliónů dolarů od CIA, které poskytuje cloudové služby.

Apple se svými akvizicemi nikterak nechlubí a v případě Xnor.ai tomu nebylo jinak. Není tedy přesně jasné, k čemu jablečná společnost tento startup využije. Když však vezmeme v potaz, že Xnor.ai dokáže rozpoznávat objekty na fotografiích, tak určitě k vylepšení aplikace Fotky, společně se zdokonalením Siri. Pro Apple bylo hlavní informací to, že strojové učení od Xnor.ai dokáže fungovat na zařízeních s malým výkonem.