Chytré brýle i 3D senzory iPhonů: Rozšířená realita bude pro Apple čím dál důležitější

Apple se již dlouhé roky netají tím, že rozšířené realitě neboli AR velmi věří a vidí v ní budoucnost. Její součástí by měly být i chytré brýle právě na zobrazování AR z jeho dílny. Ty sice ne a ne přijít, avšak podle nepřímých náznaků ze strany Applu i jeho pozorovatelů to vypadá, že bychom se jich měli přeci jen dočkat a co víc – nahradit jimi třeba i iPhony.

Ačkoliv je rozšířená realita mnohými považována za revoluční milník ve technologickém světě, uplatnění je stále poměrně úzké a vztahuje se zejména na zábavu a hry. Proto se pozornost, zejména tedy v průmyslové sféře, stále více upíná právě k rozšířené realitě, jež slibuje o poznání přirozenější zážitek a především by mohla fungovat jako nepostradatelný společník při návrhu a implementaci nových řešení. Apple nechce zůstat pozadu a léta se zásobuje patenty, které s největší pravděpodobností jednou v budoucnu také využije. Tyto záměry nepřímo nedávno potvrdil Tim Cook, jenž AR označil za „další hit budoucnosti“ a nadšeně se o této technologii rozpovídal.

Vize jsou velké

Přesné plány sice Cook nezmínil, ale analytici očekávají, že se letošní iPhony i iPady dočkají speciálního 3D senzoru umístěného v kamerovém modulu, který bude sloužit pro mapování prostoru před fotoaparátem a tedy i lepší zasazování AR předmětů do reálného světa. Například Tom Mainelli ze společnosti IDC dle svých slov očekává, že letošní iPhony mohou způsobit skutečnou AR revoluci, jelikož nabídnou hardwarová řešení, jež rozváží ruce vývojářům zaměřeným právě na rozšířenou realitu.

„První krok v rozšířené realitě je kvalitně oskenovat okolí, v němž se uživatel nachází a vypíchnout užitečné předměty. ARKit samotný sice umožňuje najít vhodnou plochu, vykreslit na něj digitální objekt, ale to je tak vše. Když přijde na samotné chápání okolí a jeho efektivní zpracování, tak technologie od Applu poměrně tápe. To by mohl napravit 3D senzor iPhonů 12, který by otevřel vývojářům aplikací o poznání širší možnosti,“ nechal se zase v souvislosti s AR a letošními iPhony slyšet analytik David MacQueen ze Strategy Analytics. Jedinou nevýhodou tohoto senzoru má být podle něj vysoká spotřeba energie, která se logicky podepíše na výdrži zařízení.

Brýle jako jasná věc

Zatímco o řešení vysoké spotřeby energie analytici zatím jasno nemají, jsou už nyní přesvědčeni o tom, že podobnou 3D Technologii Apple využije i u svých chystaných chytrých brýlí. Právě ty jsou podle Davida MacQueena způsobem, jak odstartovat novou éru. Díky nim s sebou nebude nutné nosit telefon, jelikož se všechny informací zobrazí přímo na displeji brýlí a ovládání bude probíhat pomocí gest. Analytici nicméně upozorňují, že se s největší pravděpodobností takto vyspělých brýlí dočkáme až za pěkných pár let. Technologie, které by něco podobného umožňovaly, totiž nejsou ještě na světě.