Unikly detaily rozměrů iPhonů 12 a 12 Pro

Úniky informací týkající se chystaných iPhonů 12 a 12 Pro nabírají s blížícím se dnem jejich představení na intenzitě. O další z nich se postaral japonský portál MacOtakara, jehož zdroje se v minulosti již mnohokrát ukázaly jako velmi přesné, přičemž ani jejich nejnovější úlovky se nezdají jako nesplnitelné.

Dnešní detaily o chystaných iPhonech přibližují zejména jejich rozměry. Dozvídáme se z nich například to, že iPhone 12 Pro Max se 6,7” displeje má mít tloušťku 7,1 mm, což je zhruba o 10 % méně, než co nyní nabízí iPhone 11 Pro Max. Ten se totiž chlubí tloušťkou 8,1 mm. Kvůli nasazení většího displeje bude rovněž 12 Pro Max oproti 11 Pro Max o něco větší, byť jak razantní rozměrové změny zažijeme zdroje neprozradily. V tomto směru tak nezbývá než doufat, že se Apple pokusí co nejvíce zúžit rámečky kolem displeje, díky čemuž bude schopen s rozměry telefonu hýbat jen minimálně.

O iPhonu 12 Pro Max zdroje dále prozradily to, že u něj Apple chystá mírně upravený kamerový modul s většími objektivy, díky čemuž by měl být zřejmě schopen zachytit ještě kvalitnější fotografie. Modely s 5,4” a 6,1” displejem (alespoň jeden ze dvou 6,1”) pak mají dostat duální fotoaparáty s designem těch použitých u iPhonů 11. Letošní řada iPhonů tedy bude opět designově poměrně jednotná.

Těšte se na OLED

Zpráva dále potvrdila, že všechny čtyři iPhony chystané na podzim dostanou OLED displeje a Face ID. Rozměry 5,4” modelu by se měly pohybovat mezi rozměry iPhonu SE a iPhonu 8. Minimálně jeden 6,1” model pak zase nabídne tělo s rozměry mezi iPhonem 11 a 11 Pro. Právě z tohoto tvrzení se tak dá usuzovat, že ke zúžení rámečků kolem displeje skutečně dojde, jelikož jinak by Apple jen těžko napasovat 6,1” displej do těla menšího než má nyní iPhone XR či 11.

Poslední zprávou nepotěšíme jablíčkáře, kteří si potrpí u iPhonů na na každém detailu. Zdroje totiž tvrdí, že ani letos nenabídnou jablečné telefony na stranách vedle Lightning portu stejný počet otvorů pro reproduktory. U 5,4”, 6,7” a jednoho 6,1” modelu je údajně již tato skutečnost potvrzena, u druhého 6,1” modelu pak ještě visí drobné otazníky. Je však vcelku pravděpodobné, že ani zde se souměrnosti nedočkáme.

Zprávy zdrojů MacOtakara jsou v mnoha ohledech shodné či minimálně velmi blízké tvrzením, kterými se v uplynulých týdnech či měsících prezentoval i přední Apple analytik Ming-Chi Kuo. Zdá se tedy skutečně pravděpodobné, že se iPhonů s výše popsanými rysy v září dočkáme. Oficiální potvrzení nám nicméně poskytne až samotný Apple při jeho podzimní Keynote.