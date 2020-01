iPhony 12 budou zřejmě podobně výkonné jako 15″ MacBooky Pro

Přestože jsou iPhony 11 a 11 Pro (Max) staré teprve čtvrt roku, pro mnohé jablíčkáře již ztratily svůj lesk a jejich zraky proto směřují k iPhonům 12. Letošní vlajkové lodě by měly nabídnout tělo s „ostrými“ hranami vycházející z iPhonů 4 či 5, ToF senzory pro lepší požitek z rozšířené reality a portrétový mód, podporu 5G sítě, 6 GB pamětí RAM a procesor A14 vyrobený 5nm výrobním procesem. Co však poslední údaj, tedy 5nm výrobní proces, znamená pro výkon iPhonu 12?

Jason Cross z MacWorld přišel jako každý rok i letos s předčasnou studií toho, co by mohl budoucí procesor s označením A14 nabídnout. Hlavním „navyšovačem výkonu“ nového procesoru bude nový 5nm výrobní proces, na který Apple přejde ze 7nm využívaného u čipsetů A12 Bionic a A13 Bionic. Tato změna se může sice zdát na první pohled jako zanedbatelná, pravdou je však opak. Samotný výrobce těchto procesorů, společnost TSMC, uvádí, že se při využití 5nm výrobního procesu nachází v procesoru přes 15 miliard tranzistorů. To je větší počet, než kterým disponují high-endové desktopové a serverové procesory. Tato změna by navíc měla přinést větší výkonnost při vícejádrových operacích: „Momentálně se Apple v rámci výkonnostního programu Geekbench 5 v případě vícejádrového výkonu pohybuje u skóre 4500. Díky změnám v architektuře a zvýšením frekvence procesoru by se mohl dostat na skóre okolo 5000. To je podobné skóre, které dosahují 6jádrové procesory desktopových procesorů, například z 15″ MacBooku Pro. Nutno podotknout, že většina telefonů s Androidem se nedostane ani na skóre 3000,“ uvádí Jason Cross.

Více tranzistorů by mělo pomoci také grafickému výkonu, který jde ruku v ruce s očekávanými 6 GB paměti RAM. Díky těmto změnám bychom se měli dočkat až 50% nárůstu výkonu při hraní mobilních her. „Prozatím se grafické skóre současných iPhonů pohybuje okolo 7000. Pokud vezmeme v potaz vylepšení grafického jádra, a také zvýšenou rychlost a kapacitu pamětí RAM, mohlo by se grafické skóre u nových iPhonů pohybovat okolo 9500,“ podotkl Cross. Na závěr rozboru se rozpovídal také o Neural Enginu. Podle něj by měl Apple do nového procesoru A14 přidat více jader Neural Engine a provést další změny v architektuře: „Nepřekvapilo by mě, kdyby s procesorem A14 bylo možné zpracovat dvakrát více procesů strojového učení, než u procesoru A13.“