iPhony 12 budou pravděpodobně prvními smartphony na světě s 5nm procesory

Mobilní procesory, které Apple používá ve svých iPhonech a iPadech, jsou již řadu let považovány za jedny z nejlepších, ne-li nejlepší na světě. Jejich úroveň se navíc letos pravděpodobně opět výrazně zvýší, jelikož se dle dostupných informací změní ze 7nm čipů využívaných v iPhonech XR, XS, 11 a 11 Pro, na 5nm čipy, které se stanou srdci iPhonů 12. Co to pro běžné smrtelníky znamená?

Zjednodušeně bychom mohli říci, že čím menší číslo před nanometry je, tím jsou čipy lepší, jelikož jsou nejen menší, ale také energeticky úspornější a rychlejší, protože jsou veškeré jejich tranzistory fyzicky blíže u sebe. To jinými slovy znamená, že nový typ procesorů přinese vyšší výkon a delší výdrž baterie, která je pro mnohé uživatele stále klíčová. Velmi zajímavé je navíc to, že by iPhony 12 měly být prvními telefony na trhu, které budou 5nm procesory osazeny. Stejné situace nastala i v roce 2018, kdy se iPhony XS s novými 7nm procesory objevily jako první na pultech obchodů. Jako první mobilní 5nm čipset sice A12 Bionic odhalen nebyl, jelikož Applu toto prvenství vyfoukl Huawei (jednalo se konkrétně o Kirin 980), avšak závod o to, kdo jako první začne smartphone s 5nm čipsetem prodávat, nakonec Apple přeci jen vyhrál, čímž se nesmazatelně zapsal do historie mobilních procesorů.

O výrobu 5nm procesoru, který ponese takřka 100% jméno A14 Bionic, se jako již tradičně postará tchajwanský výrobce čipů TSMC, se kterým Apple spolupracuje již dlouhé roky, přičemž několik posledních let dokonce exkluzivně. Ostatně, právě díky TMSC a jeho technologiím si může dovolit udávat ve světě mobilních procesorů trendy, jelikož je jen málo podobně spolehlivých výrobců, kteří by byli schopni s Applem spolupracovat na stejně vysoké úrovni. Co se pak týče startu výroby nových procesorů, ten je dle dostupných informací naplánován klasicky na druhé čtvrtletí letošního roku.