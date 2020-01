iPhony 12 Pro dostanou 6 GB RAM

Od představení iPhonů 12 sice svět dělí zhruba třičtvrtě roku, už nyní je však o těchto telefonech známo skutečně dost informací v čele s jejich designem či základními hardwarovými specifikacemi. Se svou troškou informací do mlýna dnes přispěli analytici z UBS, kterým se od svých zdrojů podařilo zjistit rozdělení RAM pamětí do jednotlivých modelů.

Podle USB čeká letošní iPhony malá “ramková” revoluce. Apple totiž u řady 12 Pro plánuje RAM paměti zvýšit ze stávajících 4 GB na 6 GB, což je vzhledem k tomu, že v minulosti RAM paměť navyšoval velmi pozvolna, skutečně velký skok. Levnější řada 12 pak nabídne “jen” 4 GB RAM, tedy stejně velkou operační paměť, kterou disponují všechny loňské iPhony. Jedná se tedy o naprosto dostačující hodnotu, tedy alespoň pro nynější využití iPhonů.

Kromě velikosti RAM pamětí analytici z UBS potvrdili dřívější tvrzení zdrojů o úhlopříčkách a typech displejů všech chystaných iPhonů. Dočkat se máme 5,4” a 6,1” iPhonu 12 s OLED panelem a duálním fotoaparátem a 6,1” a 6,7” iPhonu 12 Pro s OLED panelem a fotoaparátem trojitým. Apple tedy půjde velmi podobnou cestou jako u loňských a předloňských modelů, které od sebe kromě displejů rozlišil též počtem fotoaparátů na zádech.

Čtveřici nových iPhonů by měl Apple představil jako již tradičně v první polovině září, na pulty obchodů by se pak měly telefony dostat těsně před koncem tohoto měsíce. V tuto chvíli není bohužel jasné, jakou cenu by u nich mohl nasadit. Nicméně vzhledem k tomu, že se dočkáme iPhonů s novými funkcemi i designem, někteří analytici očekávají další mírné zdražení.