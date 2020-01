Apple oslaví Den Země tématickým filmem na TV+,namluví ho ikona Mamma Mia!

Společnost Apple se nijak netají svou dlouhodobou snahou o zlepšení životního prostředí a záchranu planety. Tato snaha se projevuje různými aktivitami počínaje snahou o využívání recyklovatelných materiálů přes reckyklaci samotnou až třeba po podporu trade-in programů, v jejichž rámci mohou zákazníci donést do některého z Apple Storů své použité nebo nefunkční Apple zařízení, a za určitých podmínek díky jeho vrácení získat nový produkt výhodněji. Aktivity Applu, související s ochranou životního prostředí, ale brzy také zasáhnou také do vysílacího schématu jeho streamovací služby  TV+.

Při příležitosti Dne Země, který každoročně připadá na dvaadvacátý duben, chystá cupertinská společnost nasadit do nabídky  TV+ krátkometrážní film s tematikou ochrany životního prostředí. Krátký animovaný film bude mít šestatřicetiminutovou stopáž, a jeho děj se bude točit kolem zvídavého sedmiletého chlapce. Ten se od svých rodičů postupně učí vše, co souvisí s naší planetou, a kromě jiného navštíví také pozoruhodnou expozici v „Muzeu všeho“. Kreslený film bude vytvořen na motivy bestselleru „Here We Are: Notes for Living on Planet Earth“ od Olivera Jefferse.

V animovaném snímku zazní hlas kultovní herečky Meryl Streep známé například z dnes již kultovního filmu Mamma Mia!, kromě ní se mohou diváci těšit také na hlas Chrise O’Dowda, Ruth Negga nebo Jacoba Tremblayho. Snímek se ve vysílání streamovací služby  TV+ objeví 17. dubna. Kromě tohoto filmu se mohou předplatitelé  TV+ i letos těšit na zajímavý obsah – koncem minulého týdne zde debutoval seriál „Little America“, dočkat bychom se měli kromě jiného také druhé řady populárního seriálu The Morning Show nebo See, v plánu jsou také pořady s názvy Home a Central Park.