Na pořadech pro Apple TV+ bude pracovat i scénárista oblíbeného seriálu Kancl

Jablečná streamovací platforma Apple TV+ postupně začíná nabývat objem, jelikož Apple pozvola přichází s novými snímky a seriály, které si diváci mohou vychutnat. Apple chce zkrátka zatnout tipec takovým gigantům jako je Netflix, Hulu nebo HBO a ukrojit si kus z jejich koláče, který je již tak dost velký. Toho se pokusí docílit i díky exkluzivní smlouvě s tvůrcem Leem Eisenbergem, jenž se podílel na chystaném seriálu Little America.

Pokud sledujete dění okolo jablečné platformy Apple TV+, jistě vám neuniklo, že se pod pokličkou kutí další pozoruhodný seriál, který ponese název Little America. Za ním stojí světoznámý Lee Eisenberg, který se na seriálu podílel jako producent, spolutvůrce a showrunner. Jeho úspěchy ho dovedly k rozhodnutí založit si svou vlastní společnost pod názvem Piece of Work Entertainment, která podepsala exkluzivní smlouvu s Applem a zaváže se k tvorbě dalšího obsahu. Zařadí se tak po bok dalších velikánů jako je Alfonso Cuaron, Jon Chu, Justin Lin nebo Jason Katims, kteří budou s jablečnou společností spolupracovat obdobným způsobem. Konec konců, většina ze zúčastněných má bohaté zkušenosti a zrovna Lee se může pochlubit kromě Little America také tím, že figuroval jako scénárista pro Kancl, vynikající humorný počin.

Nezbývá než čekat, zda se Eisenbergovi budou dařit i další díla a neusne na vavřínech. Ostatně, o kvalitách jeho seriálu se budeme moci přesvědčit již tento pátek, tedy 17. ledna, kdy Little America dorazí na naše obrazovky. Seriál bude sledovat osudy uprchlíků a imigrantů ve Spojených státech, kteří se snaží zařadit do běžného života a přispět nějakým způsobem společnosti. Kritici si snímek pochvalují a v prosinci byla již dokonce přislíbena druhá série, která by měla dovést příběh k dokonalosti a uzavřít ho. Uvidíme, co se z celého projektu nakonec vyvrbí, jisté ale je, že Lee má nesporný talent a je jen otázkou času, než přijde s něčím přelomovým a nečekaně povedeným.