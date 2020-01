Jaký bude jablečný rok 2020 z pohledu redakce LsA?

Začátek nového roku je naprosto ideální příležitostí k pomyslnému nahlédnutí do křišťálových koulí a věštění všeho, co by nás mohlo v následujících 365 dnech potkat. Křišťálovou kouli sice v redakci Letem světem Applem (zatím) nemáme, zato však máme jasnou představu o tom, co bychom rádi od Applu v jeho 44. roce života viděli. Pojďte se tedy spolu s námi podívat na předpověď roku 2020 podle redakce Letem světem Applem.

Jirka

Od roku 2020 toho upřímně očekávám skutečně dost. Roky 2018 a 2019 byly totiž z mého pohledu vcelku nudné a já bych moc nerad prožil letošek ve stejném duchu. Nechápejte to prosím tak, že by mě iPhony 11 (Pro), Macy či AirPods Pro nezaujaly, jelikož opak je pravdou. Chyběl mi však u nich takový ten klasický woow efekt, který se mnohým z nás nezapomenutelně vryl pod kůži třeba při odhalení iPhonu X. Jednalo se totiž tehdy o produkt, který de facto měnil pravidla hry na jablečné šachovnici a vlastně i mimo ní, jelikož se stal předlohou pro androidí konkurenci. Strašně rád bych proto podobný pocit prožil i letos a nemuselo by to být ani u iPhonů. Vždyť třeba i u Maců je tolik místa pro posun kupředu, že by byl snad i hřích, kdyby je Apple nadále ignoroval. Ať už se bavíme o Face ID či užších rámečcích u iMaců, nasazení Magic Keyboard u 13″ MacBooků Air či Pro (tedy u počítačů cenově daleko dostupnějších než je 16″ verze MacBooku Pro), nebo třeba přepracování klasické Magic Keyboard a Magic Mouse – jedná se o věci, u kterých bych si osobně „wow“ určitě řekl.

iPhone pro letošní rok je kapitola sama pro sebe a než abych vás tu zahlcoval rekapitulací všech dosavadních úniků, raději řeknu, že Applu v tomto směru pro letošek sakramentsky věřím. Tříletý cyklus je za námi a tak je nutné zvednout kotvy a posunout se směrem k další metě s názvem budoucnost smartphonů. Nevím sice, jaká přesně bude, ale chci, aby byla úžasná a abych tak nějak cítil, že se jedná o podobně velký krok kupředu, jaký si dovolil Samsung u ohebného Galaxy Fold. Takto totiž dle mého budoucnost skutečně vypadá – byť je samozřejmě otázkou, jak vzdálená je.

Přesunu-li se od hardwarových produktů na softwarové, zde asi nemá příliš cenu spekulovat nad tím, jakým směrem se bude Apple ubírat a na co se bude soustředit. Už rok 2019 nám totiž jasně ukázal, že to budou právě služby a jejich rozvoj, co pro něj bude v následujících měsících či letech alfou a omegou. I letos tedy očekávám, že se v tomto směru dočkáme velkého množství inovací a novinek. Ještě víc však doufám v to, že si mě jimi Apple získá na svou stranu, jelikož v případě Apple Arcade a Apple TV+ se mu to tak úplně nepovedlo.

Roman

Nadcházející rok bych z pohledu Applu rozdělil do tří zásadních věcí. Tou první a pro fanoušky nejočekávanější jsou samozřejmě produkty. Pokud Apple dodrží svůj tříletý cyklus, během kterého vypadají iPhony plus – mínus podobně, pak nás v příštím roce čeká skutečně revoluční změna. Měli bychom se dočkat nejen zcela nového designu, ale také výrazného posunu v oblasti funkcí. Revoluce by se pak mohla konat také v případě MacBooků, které se dle mého názoru postupně dočkají stejného displeje, který představil letošní 16″ MacBook. Rámečky se budou ztenčovat a displeje porostou. Stolní počítače se dle mého příliš měnit nebudou, i když je to škoda a například Face ID u iMacu by jistě ocenil nejeden uživatel. Tak nějak už ani nedoufám, že se dočkáme nové klávesnice a myšky z dílny Applu a na to, že ani příští rok nebude Magic Keyboard podsvícená jsme si už tak nějak zvykl. V rámci zcela nových produktů se logicky nabízí lokalizační přívěsek a také mi něco našeptává, že by se mohl objevit nový iPod.

Druhý pohled se pak nabízí v rámci služeb. Apple bude mít v příštím roce zazebou první rok od spuštění Apple TV+ a Apple Arcade. Nejen fanoušci, ale především akcionáři se budou ptát, zda se investice stovek milionů dolarů vyplatila a kdy začne nést své ovoce. Uvidíme, zda se opět dočkáme stejné akce jako nyní a zda i v příštím roce dostane každý k novému Apple produktu zdarma Apple TV+. Uvidíme, jak se rozšíří portfolio filmů, her a seriálů a jak bude Apple své služby dále propagovat a rozšiřovat. Celkově se setkáme s prvními výsledky a i to, zda je Apple bude veřejně prezentovat nebo si čísla nechá pro sebe, prozradí, jak moc je služba úspěšná.

Třetím pohledem je pak obchodní pohled. Apple v posledních letech čím dál tím víc musí vnitřně bojovat s tím, do jaké míry nechat jednotlivé země diktovat to, co může a nemůže především v rámci ochrany osobních údajů uživatelů. Samotná společnost si v posledních letech začala až extrémně zakládat na tom, aby nedocházelo k žádné diskriminaci, žádnému sběru dat o konkrétních lidech a tak dále. Zároveň však musí čelit tlaku ze stran zemí, které zásady Applu porušují a chtějí to stejné i po Applu samotném. Problém je, že se to netýká zrovna malých a nepodstatných trhů, a tak si Apple bude muset již konečně vybrat, zda být za pokritce, který však generuje miliardy ročně pro své akcionáře nebo z některých trhů třeba úplně odejít, ale být v očích veřejnosti za společnost, která se svých zásad nevzdává.

Amaya

Odhadovat, co na nás Apple chystá na další rok, překvapivě není nic lehkého. Začnu tedy tím, co je podle mého názoru (kromě nových emoji a duhových řemínků k Apple Watch) víceméně jisté – troufám si tipovat, že v roce 2020 představí Apple trojici nových iPhonů s vylepšenými fotoaparáty a 5G konektivitou. Bylo by skvělé, kdybychom se – třeba v rámci jarní Keynote – dočkali také vytouženého iPhonu SE 2. Věřím i předpovědím, podle kterých by společnost Apple mohla v příštím roce představit iPady s 3D snímáním obličeje, možná se dočkáme i další varianty AirPods nebo MacBooků, které by se tentokrát mohly projednou obejít bez výraznějších chyb. Tak jako každý rok si myslím, že Apple představí novou generaci Apple Watch. Řada věcí napovídá tomu, že bychom se mohli dočkat lokalizačního přívěšku a možná i headsetu pro rozšířenou realitu.

Vzhledem k čím dál většímu důrazu, který Apple klade na své služby, můžeme v roce 2020 očekávat i novinky a vylepšení v tomto směru. Těžko říct, zda cupertinská společnost přijde s novými službami většího významu, dost možná ale začne své stávající služby nabízet formou výhodných balíčků. Je také pravděpodobné, že Apple rozšíří oblasti, ve kterých bude nabízet svou Apple Card.

Pavel

Dle mého názoru toho Apple pro rok 2020 chystá vcelku dost – tedy alespoň na poli iPhonů a Apple Watch. Vzhledem k tomu, že jablečná společnost letos vlajkovými loděmi v podobě iPhonů 11 a 11 Pro (Max) dokončila svůj „tříletý designový cyklus“, tak bychom se mohli konečně namísto evoluce dočkat také menší revoluce. Pevně doufám, že nové iPhony budou konečně bež předního výřezu a že se všechny potřebné senzory podaří umístit pod displej. Momentální design iPhonů se mi sice líbí, avšak rozhodně bych uvítal, kdyby Apple přišel s celkovou změnou designu. Co se týče Apple Watch, tak letos kalifornský gigant se Series 5 nikterak nezabodoval. Kromě Always-On displeje jsme se oproti minulé generaci nedočkali ničeho nového. Nezbývá tedy, než doufat, že letošní Series 6 nabídnou více novinek.

Jakožto důležitý krok od Applu také vnímám postupnou aktualizaci MacBooků. S příchodem 16″ modelu jsme se konečně dočkali nového nůžkového mechanismu klávesnice, který je spolehlivější, a uživatelé jej ocení rozhodně více, než ten motýlkový. Je prakticky jasné, že se tato změna projeví i v 13″ modelech, které by se dle mého názoru mohly stát naprostým hitem. Pozornost by zajisté strhnul také nový iPad Pro, který by mohl Apple vylepšit po stránce hardwaru, společně s vyřešením problémů s konstrukcí těla. Prakticky jistý je také příchod lokalizačních přívěšků Apple Tag, avšak ty mě osobně nikterak nenadchly.

Rok 2020 bude pro Apple dále velmi důležitý z hlediska služeb. Bude zajímavé sledovat, jakým způsobem se Apple posune v rámci Apple Arcade a hlavně v Apple TV+. Vzhledem k tomu, že některé seriály si už v Apple TV+ odehrály své poslední epizody z prvních sérií, tak bude nutné odmlku před druhými sériemi něčím vyplnit. Doufejme tedy, že Apple do Apple TV+ přidá nové pořady, který budou alespoň tak úspěšné, jako jsou třeba mnohými oblíbené seriály The Morning Show, anebo třeba See. Na poli Apple Arcade by poté bylo zajisté skvělé vidět nějaké „áčkové“ tituly, které by povědomí o Apple Arcade zajisté pozvedly. Kdo ví, třeba se v roce 2020 dočkáme také zbrusu nové služby, o které prozatím nikdo z nás nemá ani tušení. Co se týče Apple Card, tak se v tomto případě asi ani není třeba vzrušovat – ta se rozšíří maximálně do pár dalších států, avšak České republika v tomto seznamu určitě bude chybět.

Pavel Vařenka

Od Applu toho příštího rok čekám poměrně hodně. Začnu nejspíše novou generací iPhonu, na kterou se těší nejeden fanoušek a přiznejme si, že většina z nás očekává minimálně menší revoluci. Po designové stránce se má totiž jednat o něco zcela nového, a stejně tak po stránce hardwarové. Kromě toho nás neminou alespoň dva modely s 5G konektivitou a s trochou štěstí si pro nás jablečná společnost přichystá také dlouho očekávaný iPhone SE 2. Co se mě letos mírně zklamalo byla nová generace chytrých hodinek Apple Watch, které vzhledem k ceně nabídly pouze hrstku originálních funkcí, tak doufám, že si to u fanoušků technologický gigant příští rok vyžehlí. Co se služeb týče, nečekám přílišné překvapení.

Stejně jako letos, i příští rok se ponese v duchu nového obsahu pro Apple TV+ a herní platformu Apple Arcade. Netroufám si odhadovat, zda se dočkáme i dalších, nečekaných produktů, ale to se dozvíme až přijde správný čas. Konec konců, ze stáje Applu nás toho čeká opravdu hodně a slibovaný iPhone SE 2 bude figurovat spíše jako předvoj. Uvidíme, zda se jablečná společnost překoná a nabídne něco neokoukaného. Jisté je, že podle dosavadních informací toho má připraveného opravdu spoustu.

Vráťa

V příštím roce se podle mého názoru chystá Apple pořádně předvést a opět tak světu potvrdit své dominantní postavení. Již v letoším roce jsme měli příležitost si zde přečíst o spoustě potencionálních produktů, po kterých sami jableční uživatelé již nějaký ten pátek volají. Hlavní dominantou celého roku se dle mého stane iPhone 12, který pravděpodobně bude z jistého pohledu jaksi revoluční. Jak je totiž u Applu zvykem, zásadní design svých telefonů obměňuje ve tříletých cyklech. Těšit se tedy můžeme především na změnu, která bude zkombinována s nejmodernějšími technologiemi.

Dalším zajímavým produktem, po kterém sami zákazníci volají již od roku 2017, je nástupce iPhonu SE. Toho bychom se měli dočkat již velice brzy a nejzajímavější na něm jsou jeho parametry. Do těla iPhonu 8 by totiž inženýři cupertinské společnosti měli dostat výkon letošních iPhonů 11. Ačkoliv to tedy vypadalo, že Apple již na biometrickou autentizaci v podobě otisku prstu zanevřel, mohli bychom se dočkat jejího návratu. Tímto by se do produktové řady jablečných telefonů dostal zbrusu nový telefon, který nabízí Touch ID, čímž by se Tim Cook zavděčil minimálně současnému prezidentovi Spojených států amerických. Co však dále Apple chystá, si momentálně netroufnu odhadnout. Z hloubi duše ale doufám, že se dočkáme patřičného vylepšení jablečných služeb.

Honza

Já mám od Applu, ostatně jako každý rok, očekávání velká. Jedním z nejočekávanějších produktů je iPhone SE2. Konečně to vypadá, že bychom se mohli dočkat. Spekuluje se o šasi iPhonu 8 a čipu A13. Nebudu zřejmě jediný, který by si přál, aby design byl více přiblížen nejnovějším iPhonům. Tedy klidně tělo iPhonu 8 či SE, jen tenčí rámečky a (bohužel, bohudík) výřez v displeji. O iPhone SE2 toho bylo ale napsáno už strašně moc a ať už bude vypadat jakkoliv, hlavně, aby byl. Dále očekávám neustálé přidávání nového obsahu do Apple TV+, která se po svém uvední setkala s rozporuplnými reakcemi. Pokud si chce Apple udržet zákazníky i poté, co vyprší „rok zdarma“, musí zkrátka obsah na diváky hrnout.

Apple Watch pro mě byly letos velkým zklamáním. Doufám, že tyto pocity cítí ze svých zákazníků i Apple a v září se vytasí s novým designem a novými zdravotními funkcemi. Největším tématem, ostatně jako každý rok, budou samozřejmě iPhony. Ve velkém se spekuluje o 5G, ovšem vzhledem k našim podmínkám je 5G něco, co opravdu zatím nepotřebuji. Velmi bych byl vděčný, kdyby Apple odstranil horní výřez. Ano, dá se na to zvyknout a ano, má ho kdejaký smartphone. Ovšem už nyní můžeme vidět, že zkrátka smartphony bez výřezu vyrábět lze. Vzhledem k tomu, že Apple odpískal AirPower, by bylo rovněž na místě implementovat do iPhonů reverzní nabíjení pro AirPods či Apple Watch. USB-C je pak zřejmě už zbožným přáním většiny. Mým největším přáním je ale asi vidět nějakou novou technologickou novinku. Je mi jedno co, ale něco!