Jablečný rok 2019 pohledem redakce LsA

Konec letošního roku se nezadržitelně blíží, což znamená jediné – nastává nejideálnější čas na různé rekapitulace a shrnutí uplynulých měsíců. O jedno takové shrnutí jsme se postarali i my v redakci Letem světem Applem v následujících řádcích. Každý z redakce v nich totiž prozradil své dojmy a postřehy z jablečného světa roku 2019. Pojďte se tedy podívat, jak uplynulý rok hodnotí na jeho samém konci tým Letem světem Applem.

Jirka

Z mého pohledu byl letošní rok v jablečném světě mnohem zajímavější než ten loňský. Ostatně, stačí porovnat letošní a loňský počet představených novinek a je zřejmě jasné, proč tomu tak je. Zřejmě nepříjemnějším překvapením pro mě osobně bylo představení 16″ MacBooku Pro, který považuji za notebook bez kompromisů, spolu s iPhonem 11, který je zase podle mě dostatečně kvalitní pro masy lidí a když jsem si jej vzal poprvé do ruky, upřímně jsem chvíli přemýšlel, zda jej nevyměním za své XS.

Zklamáním pro mě stále je naopak zrušení bezdrátové nabíječky AirPower, která mohla přinést na trh s bezdrátovými nabíječkami svěží vítr nebo dokonce revoluci, iPod touch nebo iPad 7. generace. Ani jeden z dvojice iPod – iPad není špatný produkt, což ostatně můžu s klidným srdcem říci už kvůli tomu, že jsem je oba recenzoval, avšak přijdou mi v nabídce Applu tak nějak do počtu. Jasně, levný iPad je super a své kupce si najde. Proč ale i u něj Apple trochu víc neinovuje a neosadil jej alespoň procesorem o rok novějším. Vždyť ten, co v něm teď tepe, naleznete i v iPadu 6. generace, který si svoji premiéru odbyl před více než rokem. Co se pak týče iPodu touch, jeho představení ve formě, v jaké je, je pro mě záhadou ještě větší. Žijeme v době, ve které se uživatelé vysmívají smartphonům za to, že jejich bezrámečkový displej má širší rámečky než by měl mít. To má ale Apple evidentně absolutně „na párku“, jelikož je schopen na svět přivést produkt s x let starým designem, který vylepšení jen výměnou procesoru. Ani lepší displej, ani lepší šasi, ani lepší baterie a ani Touch ID. Zkrátka nic, co by iPod touch přiblížilo dnešní době u tohoto produktu neproběhlo, což mě mrzí. Produkt, který měl mít už tak problémy s prosazením se, je totiž podobným přístupem zahuben úplně.

Kdybych pak měl v krátkosti zhodnotit počínání Applu na softwarové scéně, potažmo scéně služeb, asi bych použil slovo kontroverzní. Jako již tradičně jsme se dočkali nových operačních systémů pro všechny produkty, které sice přináší relativně dost novinek, avšak jsou také relativně dost zabugované, což jejich oblibu sráží k zemi. Nové služby, které Apple v průběhu letoška představil, jsou pak dle mého též v mnoha směrech zvláštní. U Apple News+ je zvláštní její omezená dostupnost na pár států, která se zákonitě podepisuje na počtu jejích předplatitelů. Apple Arcade je sice fajn, ale upřímně je fajn možná tak prvních pár dní. Přestože se považuji za vcelku vášnivého hráče, vzhledem k povaze titulů ve službě potřebu předplácet si jí rozhodně nemám. Chci v ní totiž AAA hry typu Zaklínač, Call of Duty, GTA a podobně a ne žábu, která skáče přes kostky nebo holku na motorce, která ujíždí před svými depresemi. A Apple TV+? Některé seriály mě baví, ale to možná i proto, že je mám díky roční promo akci k nově zakoupenému produktu zcela zdarma. Upřímně nevím, jestli bych za těch pár zábaviček byl ochoten Applu platit. Nejsvětlejším bodem letošního počínání ve světě služeb je tak dle mého suverénně spuštění Apple Pay v Česku a na Slovensku.

Roman

Letošní rok byl pro mě příjemným překvapením. Apple sice nepředstavil nic revolučního, ale zdá se mi, že vše, co již měl, dotáhl k absolutnímu vrcholu. Letos jsme vyměnil svůj jži skutečně starý iPhone 8 za nejnovější iPhone 11 Pro, sáhl jsem také po iPadu Pro 10,5″ a hned na začátku roku jsem si do uší strčil AirPods 2. generace. Všechny tři produkty se mi zdají perfektně vyladěné a mám z nich stejnou radost, jakou jsem měl naposledy před dlouhými lety ze svého prvního MacBooku Pro. Už jsme se pomalu bál, že mě Apple nedokáže potěšit a já si nemohu jeho produkty užívat tak jako dřív. Letos se to však nějak změnilo a byl jsem nadšený ze všech věcí, které jsem si pořídil a věřím, že mi dalších pár let opět skvěle poslouží.

Abych však jen nechválil, musím říct, že jsem opět jako už posledních pár let nepochopil, k čemu je mi v iMacu nový MacOS a proč ani nyní, tři měsíce po vydání, není iOS 13 bez chyb. Co mě naopak nechalo zcela chladným jsou AirPods Pro, na které i když se řada lidí těšila, já je vyzkoušel, používal zhruba 14 dní kvůli recenzi a zavřel do šuplíku, ze kterého je tak nějak nemám důvod vytáhnout. Na druhou stranu chápu ty, kteří jsou z AriPods Pro nadšeni a nevyměnili by je za nic na světě.

Služby, které se staly bezesporu tím nejdůležitějším pro společnost Apple jako takovou mě nechaly zcela chladným z pohledu uživatele. Na druhou stranu z pohledu fanouška Applu jako takového by mě docela zajímalo, jak Tim Cook a spol vysvětluje investorům investice desítek až stovek milionů dolarů do projektů, jako je Apple TV+ nebo Apple Arcade. Můj osobní názor je, že Apple měl v případě Apple TV+ koupit nějakou konkurenční streamovací společnost, u které by měl jistotu obsahu, finančních výsledků, a navíc získání dalších uživatelů. Přesně tak to totiž udělal v případě Beats a jak se zdá, fungovalo to dost dobře.

Co se týká samotné prezentace Applu jako takového, přijde mi, že to občas v některých věcech přehání. Je super bojovat za lidská práva, bojovat proti nerovnoprávnosti nebo proti kácení pralesů. Když však v zemích, které naprosto objektivně lidská práva porušují nadále prodáváte své produkty, jdete na ruku vládě a děláte vše proto, aby vám z těchto trhů plynuly zisky, vypadá to vše tak trochu komicky. Přijde mi, že právě rozdíl mezi tím, co Apple říká a co ve výsledku dělá bylo v letošním roce vidět snad nejvíc v jeho historii. Společnost jako je Apple má jít příkladem a je správné, co káže, ovšem je nutné, aby pak sama dokázala říct, že zkrátka v zemi, kde má žena hodnotu zhruba dvou krav a jednoho velblouda, prostě nebude své produkty prodávat.

Pavel J.

Vzestupy a pády. Touto frází bych označil letošní snažení Applu. Dá se říct, že celý letošní příběh Applu začal v březnu, kdy se světu otevřeně přiznal, že není schopen dokončit svou bezdrátovou nabíječku AirPower a je tak nucený její vývoj ukončit. Mnoho uživatelům a příznivcům možná stekla slza po tváři, avšak jak se zdá, nyní už je vše zapomenuto a prominuto. „Za Steva by se tohle nestalo,“ může mnoho z vás oponovat. Já si však tohle nemyslím a každá společnost prostě čas od času něco pokazí. Stačí tuto situaci srovnat třeba s Galaxy Fold od Samsungu, který si letos také zasloužil velkou kritiku a dle mého o to více oprávněnou, jelikož začal Fold prodávat svým uživatelům.

Mezi skvělý krok naopak od Applu patří představení iPhonu 11. Nevím proč, ale loňský iPhone XR mi nikterak k srdci nepřirostl a všeobecně mi přišel trošku jako iPhone 5C. Jablečná společnost se však rozhodla, že svůj nejlevnější model nového iPhonu představí i letos a musím říct, že to byl sakra dobrý krok. Pokud někdo prozatím nevlastní jablečný telefon, tak je dle mého názoru nejvýhodnější volbou právě iPhone 11. Apple se tímto modelem snaží vlákat co možná nejvíce lidí do svého ekosystému, a podle dostupných informací to vypadá, že se mu to velmi daří. Evoluce v podobě iPhonu 11 Pro (Max) je samozřejmě také skvělá, avšak milerád si počkám na příští rok, kdy Apple velice pravděpodobně představí zbrusu nový a přepracovaný iPhone, jelikož je u konce svého „tříročního cyklu“.

Jablečné telefony a další zařízení od Applu samozřejmě musí na něčem běžet – u iPhonů je to iOS 13, u iPadů nově iPadOS 13, v případě Maců poté macOS 10.15 Catalina a Apple Watch zase na watchOS 6. Musím se přiznat, že jsem zpočátku po vydání těchto systémů jednoduše nevěděl, který z nich je horší. Největším zklamáním pro mě osobně byl asi macOS 10.15 Catalina, který měl ze všech operačních systémů porodní (a i poporodní) bolesti asi největší. Ostatní operační systémy se během několika aktualizací naštěstí zbavily chyb, což se ještě doteď o macOS 10.15 Catalina úplně tvrdit nedá. Ani jsme se nerozkoukali a už tady byl poslední čtvrt rok. Představení nových iPhonů je samozřejmostí, avšak kromě nich Apple ještě představil nové streamovací služby (Apple Arcade a Apple TV+), AirPods Pro, MacBook Pro 16″ a také spustil prodeje Macu Pro společně s Pro Display XDR.

Vezmeme to pěkně popořadě – ze služeb mám spíše smíšené pocity. O Apple Arcade už není slyšet tolik, jako po spuštění a myslím si, že mu chybí řada „áčkových“ titulů. Apple TV+ je naopak jinou pohádkou, jelikož s touto službou jsem osobně velmi spokojený a nabízí to, co jsem očekával – plno skvělých pořadů různých žánrů, kterými se Apple trefí do gusta snad každému. AirPods Pro vnímám jakožto skvělý a inovativní produkt, avšak pouze pro profesionály – kdybych si měl vybrat mezi klasickými AirPods a AirPods Pro, tak pořád sáhnu po těch klasických. 16″ MacBook Pro je pro mě jedním z nejlepších překvapení, které si pro nás Apple nachystal. Vypadá to totiž, že se tento model stane velmi úspěšným a silně uvažuji o jeho koupi. A na závěr zbyl Mac Pro společně s Display Pro XDR – k tomuto snad ani není co dodávat. Pro obyčejné smrtelníky stroj s nevyužitým potenciálem, pro profesionální pracovníky mašina na peníze, která se zaplatí během několika zakázek.

Vráťa

Počínání Applu v uplynulém roce považuji za poměrně kvalitní. Ačkoliv se situace vždy nevyvíjela podle představ, Apple ji dle mého dokázal vždy udržet pod kontrolou. Při příležitosti letošního roku jsme se dočkali spoustu nových výrobků, mezi kterými mě osobně nejvíce překvapil nový 16″ MacBook Pro a bezdrátová sluchátka AirPods Pro. Jak však výše zmínil Pavel, letos se nám taktéž Apple otevřeně přiznal k tomu, že není schopen vytvořit dříve představenou bezdrátovou nabíječku AirPower. Ta totiž oproti konkurenčním nabíječkám měla přinášet celou řadu výhod, díky čemuž na jedné ploše měla být schopna nabíjet až tři zařízení najednou. Jakmile jsme se však od Applu dozvěděli, že byl její vývoj ukončen, spousta lidí si na tuto situaci stěžovala. Podle mého však jablečná společnost udělala ten nejlepší možný tah a nic se tak nesnažila předstírat. Díky tomu jsme měli příležitost ze strany Applu vidět jakousi lidskost, kdy s pokorou přišlo i samotné přiznání. Na mě to působilo tak, že Applu jde skutečně o blaho zákazníků, a než aby vydával nefunkční produkt (jako konkurenční společnosti), raději se světu otevřeně přizná. Tímto jejich krokem si letos získali mou 100% důvěru.

Jak je také každoročním zvykem, letos jsme se dočkali zbrusu nových iPhonů. Ty osobně považuji za naprostý technologický skvost, kterým Apple znovu potvrdil své umístění na trhu. Procesory jablečných telefonů jsou o generaci napřed oproti konkurenci a jejich výkon nemá rozhodně nikdo právo zpochybňovat. Osobně se však velice těším na telefony, s kterými Apple přijde příští rok. Podle dosavadních renderů by se totiž měl vrátit k designu iPhonu 4, který na spoustě konceptů vypadá vskutku zajímavě, a dočkat bychom se navíc mohli nástupce kompaktního iPhonu SE.

Co mě však za uplynulý rok částečně zklamalo, byly nově představené služby. Začněme tedy službou Apple Arcade. Ta do celého jablečného ekosystému vnáší vskutku zajímavý koncept, který je dle mého v současné době poměrně nevychytaný. Ačkoliv díky Arcade můžete získat širokou škálu těch nejrůznějších exkluzivních her, myslím si, že doposud nebyl využit celkový potenciál jablečných zařízení. Jelikož je však služba prozatím v plenkách, nedovolím si tvrdit, že se dá považovat za úplně zbytečnou. Pravděpodobně jen nespadám to té správné cílové skupiny a pro naplnění svých tužeb si ještě chvíli budu muset počkat. Co se týká  TV+, tak z té mám poměrně smíšené pocity. Prozatím je pro mě služba zajímavá jen kvůli seriálu See, proti kterému nemám žádné námitky, avšak zbytek mě až natolik neoslovil. Z tohoto důvodu nevím, zdali v současné době stojí za to dát 139 Kč za službu, která nabízí poměrně málo obsahu. Jelikož jsem však studentem vysoké školy a měsíčně si platím studentské předplatné Apple Music,  TV+ mám prozatím zdarma.

Amaya

Společnost Apple má za sebou další rok, a to se všemi vzestupy i pády, které k tomu patří. Mezi ty negativní momenty se dá zařadit například nerealizovaná podložka AirPower pro bezdrátové nabíjení, i v této situaci se ale dá najít pozitivní prvek – Apple chtěl zkrátka vydat buďto dokonalou, nebo raději vůbec žádnou nabíječku, což v podstatě uvedl i ve své oficiální omluvě. Kritiku, kterou v uplynulých letech Apple sklízel kvůli problematickým klávesnicím svých laptopů, se Apple snažil napravit vydáním šestnáctipalcového MacBooku Pro. U toho si sice zatím nikdo na klávesnici nestěžoval, objevily se ale problémy s reproduktory a displejem.

Trochu zmatečně působilo vydání nových iPadů, které tentokrát proběhlo zcela v tichosti, podobně jako květnové představení nového iPodu touch. Tabletům ani přehrávači ale celkově není co vytknout. Navzdory četným počátečním problémům jsem relativně nadšená z nových operačních systémů, a to jak iOS 13 a iPadOS, tak i macOS Catalina a watchOS 6, potěšilo mě pochopitelně i dlouho očekávané zavedení služby Apple Pay v Česku.

Letošní rok se celkově nesl u společnosti Apple ve znamení služeb. Službu Apple News+ nemohu hodnotit, měla jsem ale možnost vyzkoušet si Apple TV+ a Apple Arcade. Jakožto typickému předplatiteli Netflixu a člověku, který nejraději sleduje seriály po celých sériích, mi na Apple TV+ nejvíce vadí týdenní schéma vydávání nových epizod, z obchodního hlediska ale Apple v tomto směru chápu. Atraktivní je i služba Apple Arcade, klasické hráče ale asi příliš neoslovi a podle všeho cílí zejména na rodiny s dětmi. Odborné zhodnocení jablečného roku 2019 přenechám profesionálům. Z mého pohledu běžného uživatele ho ale vnímám převážně pozitivně.

Pavel V.

Popravdě jsem příliš neočekával, že se letos Apple příliš vytáhne. Spíše jsem rok 2019 vnímal jako jakýsi předěl mezi starou a novou generací, mezistupeň, který se jablečná společnost pokusí vyplnit méně důležitými produkty. O to více mě překvapilo, když nám před dvěma měsíci kalifornský gigant naservíroval podařený iPhone 11, po kterém od té doby toužebně pokukuji. Stejně tak se společnosti vydařil i nový model AirPods pro, jenž vychytal chyby starší generace a přispěchal se zcela novým, nadmíru originálním designem. Segment MacBooků šel poměrně mimo mě, stejně tak nový Mac Pro, který se může pochlubit stojánkem za tisíc dolarů. Samozřejmě vtipkuji. Za sebe jsem docela rád, že se Apple rozhodl nový osobní počítač směřovat spíše na úzkou cílovou skupinu, což se mu nakonec s největší pravděpodobností vyplatí.

Co mě naopak vtáhlo a nepustilo byla nová streamovací služba Apple TV+. I přes počáteční nedůvěru, že může konkurovat takovým gigantům jako je Netflix, Hulu či Disney+ jsem se rozhodl dát platformě šanci a předplatit si ji. V kombinaci s Apple TV o rozlišení 4K se však jedná o parádní podívanou, která neomrzí a především nabídne něco, co konkurence zkrátka nemá. Stejně tak mě, jakožto vášnivého hráče titulů všeho druhu, potěšila jablečná služba Apple Arcade. Desítky kvalitních titulů za zlomek ceny, které si kdykoliv mohu spustit na televizi či telefonu. Co víc si přát? Inu, z hlediska služeb i produktů se letošní rok Applu zkrátka vydařil a já osobně nemá moc co vytknout.

Jedinou vadou na kráse pro mě osobně byl přehršel kontroverzí, které se na hlavu jablečné společnosti sypaly. Se všemi si technologický gigant poradil poměrně efektivně a lidsky, což se v případě takto velké korporace vždy cení. I tak ale doufám, že si v příštím roce společnost podobná fiaska odpustí a zaměří se na nejnovější generaci iPhonu, od které si mnoho fanoušků slibuje konkurenci. Nechám se ale překvapit a budu doufat, že i v roce 2020 Apple dotáhne své produkty k dokonalosti.

Jan

Až na výjimky musím ihned říct, že letošní rok byl pro mě ze strany Applu celkem zklamáním. Nedočkal jsem se žádné novinky, kde by se dostavil skutečný „WOW“ efekt. Pojďme ale popořadě. Apple zpočátku roku představil nový iPad Air a iPad mini 5. V mých očích jsou to stále hezké produkty, které nabídnou vysoký výkon a vlastníku vydrží i několik let. První zklamání se dostavilo po tichém představení AirPods 2. generace. V mých očích až na pár drobností jde o stejný produkt, který jde „pouze“ nabíjet bezdrátově.

Představení služeb mě osobně nechalo chladným. Jsem rád, že do tohoto segmentu zabruslil už i Apple, nicméně vzhledem k jejich teprve nedávnému spuštění jsem si ještě nestačil udělat názor. Lámat chleba se bude podle mě v tomto roce, kdy se uvidí, kolik Applu odpadne lidí po bezplatném ročním užívání Apple TV+. Společnost se bude muset velmi snažit, aby byl obsah opravdu kvalitní a konkurenceschopný. Sypat miliony dolarů do obsahu nemusí být vždy zárukou úspěchu. Ovšem největším zklamáním roku jsou podle mě Apple Watch, které až na AlwaysOn display, což je něco, co za novinku opravdu nepovažuji, nepřinesly vůbec nic. Na druhou stranu věřím, že Series 6 přinese opravdu dost novinek a Apple nám Series 5 vynahradí.

Jestli mi ale něco opravdu udělalo radost, je to iPhone 11. Za něco málo přes 21 tisíc korun dostanete ten nejlepší mobilní hardware, který Apple nabízí. Pokud uživatel netouží po OLED displeji a třech fotoaparátech, opravdu nemá smysl iPhone 11 Pro kupovat. V tomto případě si myslím, že se Apple zavděčil opravdu nejvíce lidem. Co se týče samotného Applu, bylo poměrně legrační sledovat kauzu okolo možnosti odposlouchávat druhou stranu skrze FaceTime, což považuji za ukázkový průšvih, na který jablečné ovečky už jistojistě rády zapomněly. Na druhou stranu chci Apple ocenit, že přestal mlžit a uznal, že to s AirPower nezvládl. Nicméně věřím, že podobný produkt v budoucnu ještě spatříme.