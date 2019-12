Jak čistit AirPods

Patříte mezi majitele AirPods? Pokud ano, jak dlouho svá jablečná bezdrátová sluchátka vlastníte? A vzpomenete si, kdy jste naposledy věnovali pozornost jejich očistě? Pokud ne, můžete své AirPody náležitě vyčistit v rámci předvánočního úklidu – prozradíme vám, jak na to. Bílá barva sluchátek i pouzdra, ve kterém se nabíjejí, je opravdu krásná, je na ní ale vidět každá nečistota. Krabičku na AirPody si zkrátka musíte střežit jako oko v hlavě, případně jí pořídit kvalitní ochranu.

Stejně jako u všech ostatních Apple produktů budete i pro čištění svých AirPodů potřebovat čistý, měkký, hladký hadřík, který nepouští vlákna. Tímto hadříkem pečlivě a opatrně otřete samotné pouzdro ze všech stran, stejně jako obě sluchátka. V žádném případě k čištění svých AirPodů nepoužívejte žádné tekutiny, mýdla ani saponáty – pouze v případě opravdu odolných nečistot můžete hadřík opatrně navlhčit čistou vodou. Veškeré otvory na krabičce i na sluchátkách pečlivě chraňte před vniknutím tekutiny.

Poté, co suchým hadříkem otřete obě sluchátka, přichází ke slovu suchá vatová tyčinka – použijte co nejkvalitnější, a ujistěte se, že nepouští vlákna. Tyčinkou opatrně vyčistěte mřížky na sluchátkách. I když k tomu některé nečistoty mohou svádět, nečistětě své AirPody žádnými ostrými předměty. K odstranění nečistot z AirPodů můžete také použít suchý, tenký štěteček s jemnými štětinami – tím můžete také opatrně “vymést” případné nečistoty z Lightning portu krabičky. Vyvarujte se ale strkání párátek, jehel či dalších podobných předmětů do Lightning portu.

Pokud vlastníte nejnovější AirPods Pro, můžete k čištění jejich špuntů použít čistou vodu. Sejměte opatrně špunty a s obezřetností je opláchněte vodou, nepoužívejte ale mýdlo ani saponáty. Špunty pečlivě osuště měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Až špunty úplně zaschnou, opět je nasaďte zpátky – nezapomeňte je před zacvaknutím natočit do správné pozice.