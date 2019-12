Jak správně čistit Mac

Pokud nejste zastánci klasických vánočních úklidů, kdy se celý váš byt či dům převrátí vzhůru nohama, tak byste se mohli vrhnout alespoň na úklid vašeho Macu či MacBooku. Pokud používáte jablečný počítač prakticky každý den, tak se po delší době nečištění může špína dostat i tam, kde byste to nečekali. Pokud tedy chcete zjistit ty nejlepší způsoby, pomocí kterých lze Mac a MacBook vyčistit, tak se pusťte do čtení dalších řádků.

Odpojení od napájení

Ještě před tím, než se pustíte do jakékoliv formy čištění, tak vaše macOS zařízení vypněte. Zároveň samozřejmě raději odpojte veškerá externí zařízení, periferie a kabely. Je velmi důležité, aby se vaše vnitřnosti zařízení nedostaly do přímého kontaktu s vodou. Vždy tedy vodou namočte prvně hadřík, a tím čistěte. V žádném případě nestříkejte vodu přímo na tělo Macu či MacBooku a používejte jen ty produkty, které jej nijak nezničí či neznehodnotí. Pokud se při čištění náhodou do Macu přece jenom dostane tekutina, okamžitě Mac vypněte (pokud jste ho nevypnuli již před čištěním) a modlete se, aby Mac nezačal korodovat.

Nejen na hadříku záleží

Při čištění Macu záleží především na tom, jaký hadřík zvolíte. Pro čištění používejte výhradně měkké hadříky bez vláken. Zásadně se vyhýbejte froté i papírovým utěrkám, hrubým hadříkům a podobným materiálům, které by váš počítač mohly poškrábat. Osobně doporučuji, abyste před každým čištěním použili naprosto čistý hadřík, který před použitím ještě vyklepejte. Pak se pusťte prvně do čištění displeje – tak máte největší jistotu, že se uvnitř hadříku nenachází nečistoty, které by jej mohly poškodit. Na čištění displeje používejte vždy jen samotný hadřík s čistou vodou. Pokud byste totiž sáhli po nějakých přípravcích, mohlo by dojít k narušení oleofobní vrstvy displeje, což rozhodně není příjemné. Poté se vrhněte na čištění samotného těla – opět nejlépe vodou. Osobně na tělo MacBooku používám dezinfekci, díky které pečlivě vyčistím odkládací plochy rukou.

Vyčištění MacBooků

Váš MacBook tedy před čištěním odpojte od zdroje napájení a samozřejmě nezapomeňte na odpojení všech ostatních periferií. Prvně tedy váš měkký hadřík namočte ve vodě a vrhněte se na čištění displeje. Jakmile budou největší nečistoty pryč, tak hadřík otočte a vyleštěte displej do finálního lesku. Na displej za žádných okolností nevyvíjejte tlak, aby nedošlo k jeho prasknutí. Stejným způsobem jako displej můžete očistit i čtečku Touch ID na jablečných laptopech z roku 2016 a novějších. Čištění klávesnice jablečných počítačů rovněž vyžaduje opatrnost. Nejprve MacBook otočte zhruba o 75° a dopřejte své klávesnici dávku stlačeného vzduchu. Počítač opatrně otáčejte a důkladné „sprejování“ vzduchem opakujte. Vyvarujte se takovým způsobům čištění klávesnice, které by mohly mít za následek její zanesení cizími tělesy (vlákna vaty z čisticích tyčinek, drobné úlomky párátek). Co se týče těla, tak to stačí „přejet“ hadříkem namočeným ve vodě, anebo již zmíněnou dezinfekcí tam, kde to je potřeba.

Vyčištění Maců

I v tomto případě nezapomeňte pro jistotu váš Mac prvně vypnout, a poté jej odpojit od zdroje napájení. Poté se vrhněte na čištění displeje, které probíhá prakticky stejně, jako u MacBooků. Ani v tomto případě tedy nepoužívejte k čištění přípravky, aby nedošlo k narušení oleofobní vrstvy a používejte měkké hadříky bez vláken. Jakmile budete mít displej kompletně čistý, tak se vrhněte na samotné tělo. U Maců si dávejte pozor, aby voda nezatekla do konektorů a portů – držte se pravidla, že se močí jen hadřík a nikoliv samotné tělo zařízení. Místa s extrémní špínou opět můžete vyčistit dezinfekcí. Vyvarujte se tlaku a používání hadříků z hrubých materiálů.

Jakkoli se čištění Macu může zdát triviální záležitostí a námi udělené rady mohou působit směšně, tak věřte, že i sebemenší škrábanec na jinak dokonalém jablečném displeji může bolet stejně, jako obří prasklina. Zároveň může sebemenší množství tekutiny uvnitř vašeho počítače napáchat nepříjemné škody. Na čištění si tedy raději vyhraďte několik minut času, než abyste jej prováděli nerozvážně během pár sekund.