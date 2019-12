Apple rozdává ode dneška do neděle dárky. Vyzvednout si je můžete v App Storu

Apple si pro všechny své uživatele připravil na několik následujících dní velmi milý dárek. Ode dneška (tedy 24. prosince) až do neděle (tedy 29. prosince) totiž bude rozdávat různé bonusy ve formě slev v App Storu. Ty budou vždy dostupné po omezenou dobu jednoho dne a využitelné naprosto kýmkoliv.

Co přesně si Apple za dárky pro nadcházející dny přichystal není v tuto chvíli jasné, jelikož celou akci prezentuje jako jedno velké překvapení. Aby vám nic neuniklo, bude tedy nutné denně navštívit App Store a zkontrolovat si, co do něj kalifornský gigant přichystal. Pro dnešek jsou to hned dvě zajímavé slevy na aplikace, respektive prvky v nich. První z ní je hra Looney Tunes World of Mayhem, ve které si Apple připravil 60% slevu na in-app nákup balíčku The Holiday Bost Pack. Druhou aplikací je grafický editor Canva, který funguje na bázi předplatného a právě na to nyní Apple nabízí slevu. Konkrétně můžete dnes využít nabídku na předplacení si tří měsíců za cenu měsíce jednoho, což je v případě této aplikace skutečně příjemný bonus. Její měsíční předplatné totiž činí 289 korun a vy tudíž díky akci ušetříte 578 korun.

Pokud vás dnešní nabídka aplikací zaujala, využít ji můžete v App Storu na záložce Dnes, kde se vám zobrazí na samém vrcholu sekce. Znovu však opakuji, že je akce časově omezená a využít tudíž půjde jen dnes. S jejím využitím tedy raději neváhejte, ať pak nejste zklamaní z neušetřených peněz. V průběhu zítřka pak App Store opět zkontrolujte a v případě líbivého překvapení jej neváhejte využít. Zda se bude jednat o jednu, dvě či snad vícero slev je však v tuto chvíli ve hvězdách.