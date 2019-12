Veselé Vánoce všem našim čtenářům a malý dárek k tomu: LsA nálepky zdarma!

Vánoce jsou jen jednou do roka a sami možná víte, jak těžké je obdarovat vaše nejbližší. Pro nás je to o to složitější, jelikož je vás více než šest milionů, kteří k nám za rok přivítají a nikoho z vás neznáme. Přesto jsme se zkusili trefit do noty všem, kteří čtou LsA a věříme, že vás letošní vánoční dárek od nás potěší. Pokud milujete Apple stejně jako my a používáte jeho produkty, pak věříme, že vás dokáží naše LsA nálepky zabavit alespoň na pár minut a pobaví nejednoho kamaráda, kterému je pošlete.

Jako poděkování za vaši přízeň v letošním roce a jako malý dárek k Vánocům vám proto přináším LsA nálepky zcela zdarma ke stažení v iMessages App Store. Nálepky jsou určené pro iMessages v rámci Apple zařízení a stahovat zdarma je můžete od dneška již navždy. Věříme, že od nás tento dárek přijmete s úsměvem na rtech a věřte, že obdarovat naše náročné čtenáře není nic jednoduchého. Samozřejmě budeme rádi, když dáte o nálepkách vědět co největšímu množství svých kamarádů a stanou se součástí vašich konverzací nejen o Applu. Celý tým Letem světem Applem a všech magazínů Text Factory vám přeje co nejkrásnější prožití vánočních svátků, rodinnou pohodu a bohatého Ježíška.