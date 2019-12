AirPods Pro mají výrazně lepší latenci než AirPods 1. i 2. generace

Nedávno představená bezdrátová sluchátka AirPods Pro nabízí oproti AirPods 1. a 2. generace poměrně dost zajímavých vylepšení. Mezi ty největší patří rozhodně aktivní potlačení okolního hluku, režim propustnosti či zcela nový systém ovládání. Nové testy nyní potvrdily i výrazné zlepšení latence, díky čemuž jsou tak sluchátka ještě vhodnější pro mnoho specifických aktivit.

Ještě než se pustíme do rozboru testu, v krátkosti bychom si měli pojem latence vysvětlit. Ve zkratce se jedná o dobu uplynulou mezi určitou akcí a reakcí vytvořenou bezdrátovým přenosem – tedy de facto o prodlevu. Zatímco při poslechu hudby vás asi vyšší latence sluchátek z míry nevyvede, například při hraní počítačových her či sledování filmů by mohla. Zjednodušeně by se totiž dalo říci, že by v tomto případě dlouhá latence znamenala například zpožďování zvuku hlasu za obrazem zachycujícím pohybující se pusu, popřípadě v případě her třeba zpožděný zvuk výstřelu po obrazu střelby. Nic takového však při používání AirPods Pro nehrozí. Ukázaly to alespoň hudebníka a softwarového vývojáře Stephena Coyla.

Stephen otestoval AirPods Pro pomocí nativních zvuků v iOS – konkrétně zvuku klávesnice – a své vlastní aplikace určené právě pro měření latence. Zatímco postup pokusu až tak zajímavý není, o výsledcích se totéž rozhodně říci nedá. AirPods Pro se totiž chlubí latencí 144 ms a výrazně tak překonávají AirPods 2. generace se 178 ms a AirPods 1. generace se 274 ms. Přestože zajímavější se zdá na první pohled rozdíl mezi AirPods Pro a 1. generací AirPods, faktem je, že více zarážející je spíš rozdíl mezi jimi a AirPods 2. generace. Proč? Jednoduše proto, že oba modely sluchátek nabízí stejný čip H1 a tudíž se obecně očekávalo, že by jejich latence měla být prakticky stejná. Test však ukázal, že tomu tak rozhodně není a Apple tedy musel přijít na způsob, jak na této věci zapracovat i při použití stejného čipu.

Pokud tedy AirPods Pro vlastníte, s trochou nadsázky se dá říci, že jsou tato sluchátka vhodná na téměř cokoliv, jelikož vás svou latencí určitě limitovat nebudou. Když k tomu navíc přičteme jejich nový tvar a silikonový špunt, díky kterému by měly padnout do uší víceméně komukoliv, dostáváme skutečně povedený produkt, jehož koupě litovat nebudete. Jediným zádrhelem je jeho poněkud vyšší cena.