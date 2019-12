Na iPhony se příští rok podívá temná hra Death Come True

Pokud je někdo mistr strachu a hororu, jsou to právě Japonci. Konec konců, většina nejděsivějších počinů pochází právě ze země vycházejícího slunce a poměrně velké procento z nich je na západní hráče zkrátka až moc. Tuto skutečnost se rozhodli potvrdit mnozí vývojáři, Miyazakim počínaje a Kojimou konče, avšak pokud vám stále schází relevantní důkaz, máme tu pro vás něco, co vás jistojistě přesvědčí. Řeč je o filmové hře Death Come True, jež si na iOS a Android najde cestu v roce 2020.

Za tímto počinem stojí tvůrce legendární série Danganronpa, která vypadá sice roztomile a mírumilovně, ale zdání klame. Vývojář Kazutaka Kodaka má zkrátka zkušeností na rozdávání, a tak se je pokusil náležitě zužitkovat v jeho nové chystané hře Death Come True, na níž ve spolupráci se studiem Izanagi Games pracuje již nějaký ten pátek. Půjde o prvoplánový horor, který vám jen tak nic nedaruje, a ač se v podstatě jedná o hraný film, hráči budou mít příležitost příběh výrazně ovlivnit. Hlavní role si střihne zkušený herec Kanata Hongo a herečka Chiaki Kuriyama, která ztvární ženskou postavu. Celý děj se bude odehrávat výhradně ve zvláštním, mysteriózním hotelu. Nenechte se však zmást, nečeká nás standardní vraždění po vzoru amerických bijáků. Místo toho se vžijeme do role sériového vraha, který trpí amnézií a ovládá speciální schopností, pomocí níž může manipulovat časem. Pouze však v okamžiku, kdy zemře.

Jak je vidno, příběh se bude držet poměrně nekonvenčního stylu vyprávění a většina rozhodnutí bude v našich rukou. Zásadní roli bude ve hře hrát i tajuplná policejní vyšetřovalka Akane Sachimura, kterou hned v úvodu najdeme bezvládně ležet ve vaně. Že se bude pravděpodobně jednat o další veledílo dokazuje i zvučné jméno skladatele Masafumiho Takady, který stojí za takovými skvosty jako je soundtrack pro The Evil Within, Killer7 nebo právě Danganronpu. Uvidíme, zda se opět japonské umění hororu předvede v celé své kráse a my se dočkáme další povedené filmové hry. Nezbývá než si počkat do příštího roku, kdy počin vyjde na iOS a Android.