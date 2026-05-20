Warhorse Studios oznámilo dvě nové hry! Dočkáme se pokračování Kingdom Come?

České herní studio Warhorse Studios se rozhodlo zničehonic utnout spekulace okolo her, na kterých momentálně pracuje, a skrze své sociální sítě oznámilo, na co se tedy můžeme do budoucna těšit. A jak se zdá, čekají nás opravdu zajímavé roky! Vývojáři totiž potvrdili jednak to, že pracují na dalším dobrodružství z universa Kingdom Come, což ve výsledku po úspěchu druhého dílu absolutně nepřekvapí, a co víc, rozpracované mají i open-world RPG ze Středozemě – tedy jinými slovy ze světa Pána prstenů.
Jakékoliv bližší informace nejsou v tuto chvíli bohužel k dispozici a vzhledem k tomu, že od vydání Kingdom Come 2, respektive pak všech jeho DLC, uplynula zatím relativně krátká doba, nejde úplně očekávat, že bychom se jedné či druhé hry dočkali v horizontu několika měsíců a bohužel ani nejbližších let. Pokud se však Warhorse Studios podaří udržet laťku tak vysoko, jak jí nasadili vývojáři u Kingdom Come 2, je rozhodně na co se těšit.