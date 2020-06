Na iOS brzy zamíří napínavý herní thriller Death Come True

O pozoruhodné a napínavé thriller hře Death Come True jsme v minulosti informovali již mnohokrát. O datum vydání se ale vývojáři tehdy nepodělili, a tak jsme spoléhali na spekulace a nepodložené informace. Přesto se však tvůrci nakonec slitovali a této pozoruhodné filmové hříčky se dočkáme již 25. června. Na vývoji se navíc podílí geniální scenárista Kazutaka Kodaka, který stojí například za povedenou Daganropou, jež sice na západě moc příznivců nezískala, ale ve své domovině se zařadila mezi nejzajímavější tituly.

Už jen samotná východní produkce jasně naznačuje, že bude Death Come True ojedinělý a netradiční zážitek. Vžijeme se totiž do role sériového vraha, který se probudí v jakémsi zvláštním hotelu s ještě podivnějšími hosty. Jediným problémem tak zůstává skutečnost, že nevíte kde jste se na onom místě vzali a proč vás celou dobu nahání policie. Celá hra se tak bude točit okolo hledání vlastní osobnosti a především vašich ztracených vzpomínek. Samozřejmě nebude chybět filmové zpracování, typické pro FMV. Většina hry se tak bude odehrávat pomocí filmečků, cutscén a dalších vizuálních typu vyprávění. Příliš dlouhou herní dobu nečekejte, avšak zato vám můžeme zaručit, že na příběh jen tak nezapomenete. Překvapí i možnost volby, jež bude nanejvýš komplexní a ve stylu Life is Strange.

Tak či onak, rozhodně to zatím vypadá, že se máme na co těšit. Potěší také vydání i na Nintendo Switch, tudíž se nejedná výhradně o mobilní záležitost. Jedinou nevýhodou tak může být cena, která se vyšplhala na rekordních 18 dolarů. Vzhledem k poměrně krátké době se tak jedná o lehce nepříjemnou novinku. Pokud vám však imponuje hutná atmosféra zvláštního hotelu a rádi byste se na chvíli ponořili do netradičního zážitku, Death Come True by mohlo být přesně pro vás. Pokud se tedy chystáte dát hře šanci, stačí si počkat do 25. června a zamířit na App Store.