4 zajímavé aplikace pro iPhone, které zmapují váš intimní život, vysvětlí ekonomiku i uspořádají záliby

BedStats je diskrétní deník intimního života, ve kterém si zaznamenáte společné i sólové chvíle, jejich délku, hodnocení nebo vlastní poznámky. Zápis předchozího večera zvládnete jedním klepnutím či přes Siri a časovač spustíte také z Apple Watch. Záznamy se promění v barevný kalendář a přehledy četnosti či délky vašich intimních setkání. Nově aplikace podporuje i iPad a volitelnou synchronizaci přes iCloud, která je ve výchozím stavu vypnutá. Na soukromí myslí zamykáním pomocí Face ID či Touch ID, skrytím obsahu v přepínači aplikací i nenápadnými oznámeními bez jmen partnerů. Potěší také možnost importovat historii z Apple Zdraví a především fakt, že všechny funkce získáte zdarma, bez registrace, předplatného či nákupů v aplikaci.
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Nomics
Proč všechno zdražuje a proč nestačí jednoduše vytisknout víc peněz? Nomics vysvětluje ekonomiku prostřednictvím příběhů, animací a interaktivních úloh, které nevyžadují žádné předchozí znalosti. Místo pouček z učebnic nabízí rozhovory postav, rozbory ekonomických mýtů i modelové situace, na nichž si ověříte, zda souvislostem skutečně rozumíte. Dozvíte se například, proč inflace dopadá na každého jinak, jak se určují úrokové sazby nebo kdo vytváří peníze na vašem bankovním účtu. Nejde přitom o další nástroj na hlídání rozpočtu či výběr investic. Smyslem je lépe se orientovat v ekonomickém dění a dokázat kriticky posoudit zpravodajské titulky i sliby politiků. Jednotlivá témata propojuje ucelená výuková cesta doplněná kvízy.
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Moleculist
Rozečtené knihy, recepty na vyzkoušení, oblíbené restaurace i nápady na dárky nemusí zůstávat rozházené po poznámkách. Moleculist je shromáždí na jednom místě a jednotlivé oblasti vašeho života zobrazí jako animované „molekuly“ s oběžnými drahami. Za neobvyklým vzhledem se přitom skrývá praktický organizér: u knih zaznamenáte postup ve čtení a citáty, u rostlin péči a kondici, u blízkých narozeniny nebo tipy na dárky. Nechybí ani prostor pro filmy, hry či vzpomínky. Odkazy lze přidávat přes nabídku sdílení ze Safari i dalších aplikací, přičemž Moleculist z webu automaticky načte obrázky, názvy a další podrobnosti. Záznamy doplníte poznámkami, štítky a stavem rozpracovanosti, k dispozici je také export a zálohování. Aplikace počítá i s větší obrazovkou iPadu a nabízí jednorázový nákup bez reklam a předplatného.
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TeleCam
Pódium na opačném konci haly, vzdálený horský vrchol nebo pták v koruně stromu. TeleCam se zaměřuje na fotografování vzdálených objektů a nabízí až 100násobné přiblížení spolu s ručním ovládáním fotoaparátu iPhonu. Tak vysoký zoom ovšem neznamená 100násobné optické přiblížení a výslednou kvalitu stále limituje použitý fotoaparát i světelné podmínky. Praktické jsou proto především možnosti nastavit ISO, čas závěrky, vyvážení bílé či expozici a ručně zaostřit tam, kde automatika tápe. Aplikace podporuje také video až ve 4K při 60 snímcích za sekundu a stabilizaci pro omezení chvění při natáčení z ruky. Fotografie lze ukládat ve formátech HEIC, JPEG, PNG i RAW, videa pak v MOV a MP4. TeleCam tak může zaujmout hlavně ty, kteří chtějí při focení a natáčení získat větší kontrolu nad nastavením.