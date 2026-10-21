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Slovenskem se šíří podvodné SMS vydávající se za Apple! Stačí chvilka nepozornosti a můžete přijít o citlivé údaje

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Podvodníci se v posledních letech stále častěji vydávají za známé technologické společnosti a snaží se z lidí vylákat citlivé údaje prostřednictvím falešných SMS zpráv. A právě na jeden takový podvod by si nyní měli dát pozor především majitelé iPhonů na Slovensku. Mezi uživateli se totiž objevují zprávy, které se tváří jako bezpečnostní upozornění od Applu a informují o podezřelých přihlášeních k jejich účtu. Ve skutečnosti však nemají s kalifornským gigantem nic společného a jejich jediným cílem je přimět příjemce k otevření podvodného odkazu.

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Jak můžete vidět na přiloženém snímku obrazovky, zpráva se zobrazuje pod jménem Apple, což jí může na první pohled dodávat důvěryhodnost. Její obsah je navíc napsán slovensky a upozorňuje na údajné záznamy o přihlášení z jiných míst. Příjemce následně vyzývá ke kontrole přihlašovacích údajů prostřednictvím přiloženého odkazu. Právě ten však celý podvod prozrazuje. Namísto oficiální internetové adresy Applu totiž SMS odkazuje na doménu appleid-8a7euv.pages.dev, která s oficiálními službami společnosti nemá nic společného. Jde o adresu využívající hostingovou platformu Cloudflare Pages, na které si může webové stránky vytvořit prakticky kdokoliv. Samotná přítomnost slova Apple v adrese tedy rozhodně neznamená, že jde o legitimní web.

Pro technicky zkušenější uživatele je podobný pokus o podvod poměrně snadno rozpoznatelný. Problém však nastává u lidí, kteří se v internetové bezpečnosti příliš neorientují. Ti mohou upozornění považovat za skutečné a ve snaze ochránit svůj účet na odkaz kliknout.

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Stačí chvilka nepozornosti a problém je na světě

Podobné podvody, označované jako phishing, obvykle fungují tak, že uživatele přesměrují na falešnou přihlašovací stránku napodobující originální web. Pokud na ní člověk zadá e-mailovou adresu, heslo nebo další požadované informace, mohou se dostat přímo k útočníkům. V některých případech se podvodníci snaží získat také údaje k platebním kartám či jednorázové ověřovací kódy. Konkrétní obsah stránky z přiložené SMS jsme neověřovali, samotná zpráva však vykazuje jasné znaky phishingu. Pokud vám tedy podobné upozornění dorazí, rozhodně na odkaz neklikejte a žádné údaje prostřednictvím něj nezadávejte. Stav svého Apple účtu si raději zkontrolujte přímo v Nastavení iPhonu nebo na oficiálním webu account.apple.com.

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Důležité je také připomenout, že samotné zobrazení odesílatele jako Apple není důkazem pravosti zprávy. Podvodníci totiž dokážou označení odesílatele napodobit. A přestože máme zatím k dispozici pouze konkrétní ukázku ze Slovenska, obdobné útoky se mohou objevit prakticky kdekoliv, Českou republiku nevyjímaje. Obezřetnost je proto rozhodně na místě.

Zdroj
Diskuze
Apple

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