Epic Games Store rozdává zdarma dvě skvělé hry! Jedna vás vyděsí, druhá potrápí mozek

Epic Games Store pokračuje v rozdávání her zdarma a ani tentokrát si pro hráče nepřipravil vůbec špatnou nabídku. Na své si totiž přijdou jak milovníci hororových zážitků, tak i ti, kteří dávají přednost logickým adventurám a nejrůznějším hlavolamům. K dispozici je totiž dvojice titulů, které se od sebe sice výrazně liší hratelností i atmosférou, oba však mají rozhodně co nabídnout. A jelikož si je můžete přidat do své herní knihovny zcela zdarma a následně si je ponechat napořád, byla by škoda tuto příležitost nevyužít.
Bad Cheese
Pokud máte rádi netradiční hororové hry, které dokáží zaujmout už na první pohled svým vizuálním zpracováním, Bad Cheese by rozhodně nemělo uniknout vaší pozornosti. Tato psychologická hororovka totiž sází na styl připomínající černobílé animované filmy z 20. let minulého století, což jí dodává skutečně nezaměnitelnou atmosféru. Vžijete se v ní do role malé myšky, která tráví víkend doma se svým otcem, zatímco její matka je pryč. Jenže namísto poklidných dní vás čeká pořádně nepříjemný zážitek, jelikož otec má k ideálnímu rodiči opravdu daleko. Vaším úkolem je plnit nejrůznější domácí povinnosti, snažit se otce nerozčílit a postupně odhalovat temná tajemství, která se za zdánlivě obyčejným rodinným životem skrývají.
Hra přitom kombinuje průzkum prostředí, řešení jednoduchých úkolů a psychologický horor, který staví především na nepříjemné atmosféře. Velkou roli zde hraje také zvukový doprovod, jenž společně s výraznou stylizací dokáže vyvolat pocit neustálého napětí. Přestože může Bad Cheese na první pohled působit jako roztomilá kreslená hra, její obsah je ve skutečnosti poměrně temný a místy až znepokojivý. Právě kontrast mezi dětsky působící grafikou a dospělými tématy je přitom jednou z největších předností tohoto titulu. Pokud tedy hledáte horor, který se nespoléhá jen na laciné lekačky, ale dokáže vás rozhodit především svou atmosférou a příběhem, Bad Cheese rozhodně stojí za vyzkoušení.
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Agent A: A puzzle in disguise
Pokud vás však hororové hry příliš nelákají a raději si potrápíte mozkové závity u nejrůznějších hádanek, zaujmout by vás mohl titul Agent A: A Puzzle in Disguise. V této stylové logické adventuře se totiž vžijete do role tajného agenta, jehož úkolem je dopadnout nebezpečnou nepřátelskou špionku Ruby La Rouge. Ta se však rozhodně nehodlá vzdát bez boje a její luxusní sídlo je proto plné nejrůznějších pastí, tajných mechanismů a důmyslných hlavolamů. Právě jejich řešení tvoří hlavní náplň hry, ve které budete prozkoumávat jednotlivé místnosti, hledat skryté předměty a postupně odhalovat další části příběhu. Velkou předností titulu je přitom jeho vizuální zpracování, které sází na jednoduchou, ale velmi povedenou stylizovanou grafiku inspirovanou špionážními filmy ze 60. let. Samotné hádanky jsou navíc navrženy tak, aby hráče dokázaly potrápit, ale zároveň nepůsobily zbytečně frustrujícím dojmem.
Nechybí ani pořádná dávka špionážního humoru, díky kterému si hra udržuje odlehčenou atmosféru i v napínavějších momentech. Potěší rovněž intuitivní ovládání, které umožňuje pohodlně prozkoumávat prostředí a kombinovat nalezené předměty. Agent A: A Puzzle in Disguise tak představuje velmi příjemnou alternativu k akčnějším titulům, u které rozhoduje především vaše všímavost, logické uvažování a trpělivost. Pokud tedy máte rádi únikové hry, špionážní příběhy a chytré hlavolamy, rozhodně byste si tuto povedenou adventuru neměli nechat ujít.
Agent A: A puzzle in disguise lze stáhnout zde