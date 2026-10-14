Rhode obal na AirPods s tvářenkou? Dámy po tomhle budete toužit

Obal na iPhone s leskem na rty doslova a do písmene dobil svět a Hailey Bieber se díky němu stala jednou z nejmladších miliardářek na světě. Nyní se designérské studio visualateli pokusilo o vytvoření dalšího produktu ve spojení Apple a Rhode. Pokud něco dámy kromě lesků na rty milují od Rhode, jsou to tvářenky, které si moje žena nemůže vynachválit a má jich asi deset. Právě tvářenka by mohla být součástí obalu na AirPods a tak byste ji měli stejně jako lesk na rty vždy po ruce. Pokud tedy Hailey zase přijde s nějakou vychytávkou, mohl by to být právě obal na AirPods s tvářenkou. Ostatně podívejte se sami, jak by takové spojení mohlo vypadat.