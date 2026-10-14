Vychází kniha Myslící stroj – Jensen Huang, Nvidia a nejžádanější mikročip světa

Letos jsme vám již pár knih doporučoval, ovšem na rozdíl od této jsem všechny z nich četl. Tu která vychází nyní si však budeme mít možnost přečíst až v druhé polovině října, respektive některé knihkupectví dokonce hlásí jako datum vydání 12. 11. 2026. Ať už se k nám kniha dostane o pár dní dříve nebo později, rozhodně stojí za přečtení. Nvidia je prnví společnost v historii která míří k tržní kapitalizaci 6 bilionů dolarů a za jejím úspěchem stojí jeden fascinující muž, kterým je Jensen Huang. Ten vybudoval společnost, která nejprve ovládla herní svět a později pak i svět AI. V knize se dočtete vše od chvíle, kdy byla v roce 1993 založena společnost Nvidia, jak ji její první čip NV1 mále přivedl k bankrotu, až po chvíli, kdy se v roce 2024 stala nejhodnotnější společností světa a porazila dokonce i Apple.
Knihu napsal Stephen Witt, který píše o technologiích pro publishery jako je Wall Street Journal, Financial Times nebo The New Yorker. Kniha je psána tak, aby i složité procesy technické výroby čipů popsala tak, aby ji pochopil i naprostý lajk. Witt v ní vypráví příběh společnosti, která změnila svět. Jednak v rámci osobní roviny, kdy se věnuje vedení společnosti a managmentu, tak i co se technické stránky týká. Dozvíte se, jak extrémní zlom nastal v roce 2006, kdy Nvidia vydala softwarovou vrstvu CUDA, díky které je možné používat výkon grafické karty pro jiné než grafické výpočty. Právě to, stálo za pozdějším úspěchem karet, které se začaly využívat pro AI. Pokud tedy zrovna nemáte co číst a chcete si přečíst knihu o tom, jak se jednomu muži v jeho typické kožené bundě podařilo vybudovat jednu z nejhodnotnějších společností světa, máte možnost.