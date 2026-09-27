Kukaččí vejce: kniha kterou jsem sháněl 20 let stála za to!

Pamatuji si, jak jsem před 20 lety chodil se svým tátou po antikvariátech a hledali jsme společně jednu knihu. Knihu tak nesehnatelnou, že se mi ji podařilo sehnat až po dvaceti letech. Přitom vyšla v angličtině, němčině, a dokonce i v češtině. Německy neumím, a tak zbývala čeština a angličtina ale v obou jazycích ji bylo celkem složité sehnat až se mi nakonec podařilo a ukořistil jsme českou verzi, kterou přeložil v roce 1997 Petr Štěpán. Kniha nese název The Cuckoo’s Egg a v roce 1995 ji napsal Clifford Stoll. V českém překladu ji pak najdete pod názvem Kukaččí vejce: skutečný příběh honby za špiónem v bludišti počítačových sítí. Když kniha vyšla, byla v té době tak šokující a zajímavá, že byla dlouhé čtyři měsíce bestsellerem New York Times. Bylo to samozřejmě dáno hodně i dobou, kdy vyšla, protože v roce 1995 bylo slovo Hacker spojováno s téměř mýtickou bytostí, která se pohybovala někde na okraji společnosti a byla pro většinu lidí něčím mezi géniem, bláznem, zločincem a anarchistou dohromady.
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Nejzajímavější na celé knize je, že její autor není žádný spisovatel beletrie, ale muž, který ve své knize popisuje skutečné události, které se staly přímo jemu samotnému, když neznámý útočník napadl velké servery v Berkley. Události jsou přitom tak zajímavé, že i když je kniha poměrně technická, tak je psána jako detektivní román a čte se prakticky sama. Nebudu samozřejmě prozrazovat děj, ale už samotný začátek je úžasný. V roce 1986, v době kdy jsou počítače stále ještě jen v těch největších a nejmodernějších firmách světa a univerzitách nebo laboratořích, pracuje Cliff Stoll v Lawrence Berkeley Laboratory. Původně jako astronom, ale protože pro něj univerzita nemá práci, přesune jej ke správě počítačů. Jednoho dne dostane Cliff směšný úkol, zjistit proč v počítačovém účetnictví chybí 0,75$. Ano opravdu jde o částku 75 centů, od kterých se začne odehrávat první popsaný lov na hackera na světě. Když Cliff zjistí, že za problémem nestojí účtní chyba ani chyba v systému samotném, začnou se dít věci, které vytvoří příběh, díky kterému se tato kniha na dlouhé měsíce stane nejprodávanější knihou v USA.
Samozřejmě je nutné brát ohled na to, že se děj odehrává od roku 1986 a budete se setkávat s věcmi jakou jsou modemy, telefonní linky a terminály a také příkazy v příkazových řádcích systémů, které již desítky let neexistují. O to fascinující však je nahlédnout do světa hackerů na samém počátku doby počítačů. Do světa, kdy se hackovalo zcela jinak. Kdy hackovat znamenalo být chytřejší než ti na druhém konci obrazovky. A právě po takovém člověku jde Stoll ve své knize, tedy vlastně ve svém životě. Pokud vás příběh zajímá a umíte anglicky, zkuste Ebay, kde se dá sem tam kniha sehnat, v češtině jsem ji objevil jen jednou a jsme rád, že ji mám po dvaceti letech doma. Věřím však, že s dnešními technologiemi jste schopni ji do pár měsíců sehnat také.